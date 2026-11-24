Neuried bei München (ots) -Sechs Bundesländer, 110 Bewerbungen, mehr als 80 marktreife Innovationen: Die Innovations-Offensive 2026 von Neues Bauen - 80 Sekunden und dem dena-Kompetenzzentrum Serielles Sanieren / Energiesprong DE belegt, wie schnelleres, bezahlbareres und nachhaltigeres Bauen und Sanieren schon heute möglich ist. Bei GOLDBECK nahe München traf Ministerpräsident Dr. Markus Söder auf Unternehmen, deren Lösungen sich auf der Baustelle längst bewiesen haben und nun nach Skalierung verlangen.Wie dringend der Schritt in die Serie ist, zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamts. 2025 wurden in Deutschland 238.100 Wohnungen genehmigt, 10,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Fertiggestellt wurden dagegen nur 206.600 Wohnungen, 18 Prozent weniger als 2024 und so wenige wie seit 2012 nicht mehr. Zum Jahresende waren 760.700 Wohnungen genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt. Zwischen Genehmigung und Fertigstellung eines Wohngebäudes vergingen im Schnitt 27 Monate, sieben Monate mehr als 2020. Auch im Bereich der Sanierungen ist deutlich mehr Tempo gefragt, die Transformation kommt nicht schnell genug voran. Bestehende Gebäude benötigen bis zu fünfmal mehr Energie als heutzutage notwendig wäre und nutzen hierfür überwiegend fossile Träger. Das schlägt sich auch in hohen Heizkosten für Mieterinnen und Mieter nieder.Der Befund nach sechs Inno-Foren- Die Verfahren wirken messbar. Vorgefertigte Fenstermodule verkürzten die Bauzeit eines Referenzprojekts um sechs Wochen. Trockenbauprofile aus recyceltem Zellstoff ersetzen bis zu 80 Prozent des Stahls in der Wand, und digital erstellte Umweltproduktdeklarationen liegen nach zwei Wochen statt nach sechs bis zwölf Monaten vor.- Sanieren gelingt im bewohnten Zustand. Mehrere Verfahren erneuern Bäder, Leitungsstränge und Fassaden, ohne dass Mieterinnen und Mieter ausziehen müssen.- Viel Zeit geht schon vor Baubeginn verloren. Zahlreiche Lösungen beschleunigen Bestandsaufnahme, Planung und Abwicklung: vom KI-gestützten Drohnenflug über regelbasierte Planungssoftware bis zur digitalen Bürgschaft.- Die Hürden liegen bei Finanzierung, Genehmigung und Anwendung. Gefordert wurden schnellere Zulassungen, standardisierte Schnittstellen und Vergabeverfahren, die serielle Lösungen ermöglichen.- Förderung wirkt, wenn sie auf Verfahren trifft. Beim Inno-Forum in Thüringen stellte die Thüringer Aufbaubank die neue Wohnungsbauförderung des Freistaats vor. Förderung und passende Verfahren kamen so an einem Tag zusammen.- Serie braucht verlässliche Nachfrage. Erst wenn Wohnungsunternehmen ihre Bedarfe bündeln und öffentliche Bauherren als Erstabnehmer auftreten, können Hersteller Kapazitäten aufbauen.Mehrere dieser Punkte finden sich inzwischen auch in der Bundespolitik wieder. Der 13-Punkte-Plan des Bundesbauministeriums zur Senkung der Baukosten setzt unter anderem auf Typengenehmigungen für serielles und modulares Bauen, geringere Zulassungshürden für neue Baustoffe und die Vorbildfunktion des Bundes als Bauherr. Mit dem Ende Oktober vorgelegten Referentenentwurf zum Gebäudetyp E soll ein gesetzlicher Basisstandard es erleichtern, einfacheres Bauen vertraglich zu vereinbaren."Wir sind mit der Frage gestartet, welche Lösungen die Bauwende braucht. Nach sechs Foren lautet die Antwort: Sie sind da. Die nächste Aufgabe ist nicht mehr das Erfinden, sondern das Wiederholen", sagt Robert Kroth, Geschäftsführer von Neues Bauen - 80 Sekunden. "Neubau und Sanierung scheitern nicht an der Technik, sondern an ihrer Wiederholung. Neben Regulatorik und Förderung braucht es deshalb die Aktivierung derer, die bauen und sanieren: Wohnungsunternehmen, Kommunen und Hersteller, die bereit sind, gute Lösungen nicht einmal, sondern hundertfach einzusetzen."Bayern: größtes Potenzial für Wohnraum im DachDr. Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident: "Bayern ist das Land des Bauens! Der Freistaat ist eine der dynamischsten Regionen Europas mit großem Zuzug. Mit modernem Bauen schaffen wir bezahlbaren Wohnraum, leisten einen Beitrag zum Klimaschutz und geben unserer Zeit einen architektonischen Fußabdruck. Bayern zündet daher den Bauturbo: Wir schaffen bürokratische Hürden massiv ab und erleichtern den Neu- und Umbau. Mit vergünstigten Zinsen fördern wir insbesondere Familien. Und mit den drei Wohnungsbaugesellschaften schafft der Freistaat bezahlbaren Wohnraum in ganz Bayern. Insgesamt braucht es beim Bauen mehr Speed, Pragmatismus und unternehmerische Freiheit. Es ist wichtig, dass sich innovative Macher mit zukunftsgerichtetem Mind Set vernetzen - so wie hier beim Innovations-Forum Bayern in München mit marktreifen Lösungen für die Bauwende. Denn eines ist klar: Verstaatlichung ist keine Option! Das werden wir mit einem Gesetz verhindern. Wir brauchen mehr Marktwirtschaft und keinen Sozialismus!"Wie groß der Hebel gerade in Bayern ist, belegt die Studie "Mehr Wohnraum im Dach", die Leaftech im Auftrag von VELUX und Neues Bauen - 80 Sekunden erstellt hat. Bundesweit weist sie mehr als 270.000 zusätzliche Wohnungen aus, die durch Dachausbau und Aufstockung kurzfristig entstehen könnten. Bayern steht mit 64.685 möglichen Wohnungen in 22.006 Gebäuden an der Spitze aller Bundesländer und vereint knapp ein Viertel des bundesweiten Potenzials auf sich. Zugleich ist der Bedarf groß: Nach Schätzungen des Pestel-Instituts fehlen im Freistaat mehr als 200.000 Wohnungen. Unter den Städten außerhalb der Stadtstaaten führt München mit 29.148 Wohnungen, mehr als doppelt so vielen wie Frankfurt am Main auf dem zweiten Rang. Mit Nürnberg, Fürstenfeldbruck und Würzburg zählen drei weitere bayerische Städte zu den 15 Städten mit dem größten Potenzial.Stimmen aus dena und WohnungswirtschaftCorinna Enders, Vorsitzende der dena-Geschäftsführung hob die Bedeutung des Bestands beim Erreichen der Klimaneutralität hervor: "Bei den bestehenden Gebäuden brauchen wir flächendeckend Lösungen, die zum einen die Dekarbonisierung im Gebäudebestand voranbringen und gleichzeitig Mieterinnen und Mieter vor hohen Heizkosten schützen. Das serielle Sanieren spielt dabei eine wichtige Rolle, da Gebäude so deutlich schneller saniert werden können. Gleichzeitig schafft es Innovationen für die Branche und verknüpft Klimaschutz mit Wirtschaftswachstum. Damit aus den erfolgreichen Projekten ein Markt wird, brauchen Hersteller und Wohnungsunternehmen Planungssicherheit und eine Nachfrage, die über einzelne Vorhaben hinausreicht."Das Finale bei GOLDBECKAls Gastgeber trat GOLDBECK zugleich selbst mit einer Innovation auf: einem CO2-reduzierten Beton für die eigenen Betonfertigteile. Er spart bereits heute bis zu 35 Prozent CO2 gegenüber dem Branchenreferenzwert ein. "Wir verstehen uns als Technologieunternehmen im Bauwesen. Pioniergeist heißt für uns: Innovation ist kein einzelnes Projekt, sondern fest in allen Bereichen des Unternehmens verankert. Das ist die Grundlage einer Innovationskultur, die vom Mut zum Ausprobieren lebt. Was sich in einem Pilotprojekt bewährt, skalieren wir auf 600 Projekte im Jahr. So machen wir Planen und Bauen schneller, wirtschaftlicher und nachhaltiger. Diesen Anspruch teilt die Innovations-Offensive. Deshalb ist das Finale bei uns sehr gut aufgehoben", erklärte Jan-Hendrik Goldbeck, geschäftsführender Gesellschafter bei GOLDBECK. Für schnelleres Bauen und Sanieren zeigten Beck+Heun eine in die Fassade integrierte Wohnraumlüftung, Buildplace einen digitalen Zwilling für Planung, Prüfung und Ankauf sowie hydrop systems die digitale Auslesung bestehender Wasserzähler.Für preiswerteres Bauen und Sanieren stellten CAPSA und Dr. Klein Wowi Finanz einen digitalen Gebäudepass samt Sanierungs- und Finanzierungsstrategie vor, Streckenheld einen KI-gestützten Abgleich von Rechnungen, Lieferscheinen und Verträgen, Monco die Mengenermittlung aus PDF-Bauplänen und Sitegeist Robotics mit ihrem Roboter Rüdiger für das automatisierte Abtragen von marodem Beton.Für nachhaltigeres Bauen und Sanieren zeigten neben GOLDBECK Bau-Fritz eine rückbaubare Kleinstsiedlung aus nachwachsenden und recycelten Materialien und LIGARO formaldehydfreie Klebstoffe aus pflanzlichen Reststoffen.Bei der Reallabor-Abstimmung des Publikums setzten sich Buildplace, Sitegeist und Baufritz durch.Sechs Stationen der Innovations-Offensive 2026Mit jeder Station rückte die Debatte ein Stück weiter von der Technik zur Umsetzung. Zum Auftakt bei Mitsubishi Electric in Ratingen stand die Skalierung im Mittelpunkt, nicht das nächste Pilotprojekt. Bei VELUX in Hamburg ging es darum, das Mögliche mithilfe standardisierter Schnittstellen und einer durchgehend digitalen Planung in die Praxis zu übersetzen. Bei Schüco in Berlin wurde deutlich, dass die entscheidenden Hebel heute bei Finanzierung, Genehmigung und Anwendung liegen. Bei Würth in Künzelsau richtete sich der Blick darauf, vom Referenzprojekt zur Wiederholung zu kommen. Bei Viega im thüringischen Großheringen trafen die Verfahren auf die neue Wohnungsbauförderung des Freistaats, die Neubau, Sanierung und Aufstockung einschließt.Getragen wurde die Reihe von den sechs Gastgebern und von breitem politischem Rückhalt: Die Schirmherrschaft übernahmen Hendrik Wüst, MdL, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher, Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, Thüringens Ministerpräsident Prof. Dr. Mario Voigt und Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder. In Baden-Württemberg setzte Theresa Schopper, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, den Impuls.Wie es weitergehtMit dem Finale endet die Reihe vorerst, die Arbeit an der Umsetzung geht weiter. Neues Bauen - 80 Sekunden und das dena-Kompetenzzentrum Serielles Sanieren / Energiesprong DE werden die Projekte und Innovationen weiter im Markt begleiten. Ziel ist, dass aus den Begegnungen der Foren konkrete Bau- und Sanierungsprojekte werden.Pressekontakt:Hannah-Louisa Hochbaum, Kommunikation, Neues Bauen - 80 Sekundenpresse@digitalis365.com · +49 178 183 10 89Original-Content von: Neues Bauen - 80 Sekunden, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174589/6397033