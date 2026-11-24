Die ASS.solutions GmbH hat ein Angebot im deutschen Markt gestartet, das Akteure in der Versicherungsbranche bei Entwicklung, Aufbau und Betrieb von Assekuradeur-Modellen unterstützt. Die Leistungen können einzeln oder als Gesamtpaket gebucht werden. Assekuradeure gewinnen in der Versicherungsbranche an Bedeutung. Das Hamburger Unternehmen ASS.solutions GmbH startet im deutschen Versicherungsmarkt ein Angebot zur Entwicklung, zum Aufbau und zum Betrieb von Assekuradeur-Modellen. Zielgruppe sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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