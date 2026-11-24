Die ASS.solutions GmbH hat ein Angebot im deutschen Markt gestartet, das Akteure in der Versicherungsbranche bei Entwicklung, Aufbau und Betrieb von Assekuradeur-Modellen unterstützt. Die Leistungen können einzeln oder als Gesamtpaket gebucht werden. Assekuradeure gewinnen in der Versicherungsbranche an Bedeutung. Das Hamburger Unternehmen ASS.solutions GmbH startet im deutschen Versicherungsmarkt ein Angebot zur Entwicklung, zum Aufbau und zum Betrieb von Assekuradeur-Modellen. Zielgruppe sind ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.