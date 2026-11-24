Berlin (ots) -Ein volles Haus, große Kunst und ein Abend ganz im Zeichen des Aufbruchs: ELPATO hatte am Vorabend der APOTHEKENTOUR powered by TARA24 gemeinsam mit der Apotheken Umschau 180 Gäste aus der österreichischen Pharma- und Healthcare-Branche zur exklusiven Pharma Networking Night ins Leopold Museum eingeladen. Zwischen expressionistischer Kunst, einer Live-Performance der Berliner Künstlerin Finja Sander ging es vor allem um eine Frage: Wie gestaltet die Branche ihre Zukunft?Die besondere Atmosphäre des Leopold Museums bot dafür den passenden Rahmen. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und nutzten den Abend, bestehende Partnerschaften zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. Auch die exklusiven Führungen durch das Museum stießen auf großes Interesse. ELPATO schuf damit eine außergewöhnliche Bühne, auf der Kunst und Branchenkommunikation zu einem gemeinsamen Erlebnis verschmolzen.Ein eindrucksvolles Zeichen für das Leitmotiv "Aufbruch" setzte die Berliner Künstlerin Finja Sander. Auf Arbeitsstelzen nahm sie mit ihrer Performance das weitläufige Atrium des Museums ein und schuf eine skulpturale Inszenierung von physischer Selbstbehauptung, Mut und Balance. Im anschließenden Artist Talk gab sie Einblicke in ihr Werk und die Entstehung ihrer Performance. Die künstlerische Botschaft passte zum Geist des Abends: Aufbruch verlangt den Mut, neue Wege zu gehen und sich auf neuem Terrain zu behaupten. Auch ELPATO richtete den Blick nach vorn. Als Veranstalter ordnete das Medienunternehmen aktuelle Veränderungen im Pharma- und Gesundheitsmarkt ein und gab einen Ausblick auf 2027. Im Fokus stand dabei auch die Weiterentwicklung des eigenen Medien- und Eventportfolios."Aufbruch bedeutet, Veränderungen nicht nur zu beobachten, sondern selbst neue Wege zu gehen", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Der Gesundheitsmarkt steht vor großen Veränderungen. Umso wichtiger ist es, Menschen zusammenzubringen, Perspektiven auszutauschen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Genau dafür schaffen wir mit der Pharma Networking Night den Raum."Die Pharma Networking Night bildete zugleich den Auftakt für ein weiteres Branchenhighlight: Am 21. und 22. November brachte die APOTHEKENTOUR powered by TARA24 und Meine TARA-Box in der Wiener MARX HALLE 2750 Apotheker:innen und PKA mit Unternehmen der Pharma- und Gesundheitsbranche zusammen. Damit setzte ELPATO den Dialog vom exklusiven B2B-Abend direkt mit den Menschen aus den Vor-Ort-Apotheken fort.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbHConstantin Arenspresse@elpato.dePostgasse 8b1010 WienOriginal-Content von: ELPATO Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61390/6397042