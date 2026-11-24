München (ots) -München gehört zu den teuersten Immobilienstandorten Deutschlands. Doch nach Jahren steigender Zinsen, wirtschaftlicher Unsicherheit und rückläufiger Kaufaktivität zeichnet sich auf dem Immobilienmarkt der bayerischen Landeshauptstadt eine neue Entwicklung ab.Die Preise haben sich stabilisiert, Käufer kehren zurück und Investoren entdecken wieder attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Gleichzeitig verschärft der stockende Wohnungsbau den strukturellen Wohnungsmangel. Für Thomas Aigner, Immobilienexperte und Geschäftsführer von Aigner Immobilien (https://aigner-immobilien.de/?ref=pr-dima-wohnungsnot), steht fest: Nicht die Nachfrage ist Münchens größtes Problem, sondern die unzureichende Schaffung neuen Wohnraums.Münchens Immobilienmarkt findet zu einer neuen NormalitätDie Zeiten, in denen Immobilien nahezu unabhängig von Lage, Zustand und Preis einen Käufer fanden, sind vorerst vorbei. Gestiegene Finanzierungskosten und ein verändertes wirtschaftliches Umfeld haben die Marktbedingungen grundlegend verändert. Inzwischen deutet jedoch vieles darauf hin, dass die Phase der größten Verunsicherung überwunden ist."Der Markt hat sich auf einem hohen, aber stabilen Preisniveau eingependelt. Käufer und Verkäufer haben sich an das veränderte Zins- und Wirtschaftsumfeld angepasst", erklärt Thomas Aigner.Nach seiner Beobachtung sind die Transaktionen zuletzt wieder leicht gestiegen. Gleichzeitig hat die veränderte Finanzierungssituation zu einer realistischeren Preisbildung (https://aigner-immobilien.de/immobilienpreise/?ref=pr-dima-wohnungsnot) geführt. Überzogene Kaufpreisvorstellungen lassen sich nicht mehr ohne Weiteres durch günstige Kredite rechtfertigen.Für Kaufinteressenten eröffnet das neue Möglichkeiten. Insbesondere Investoren, die sich während der vergangenen Jahre zurückgehalten haben, prüfen wieder verstärkt Angebote."Viele interessante Häuser sind derzeit zu guten Preisen am Markt. Diese Chancen nutzen vor allem Investoren, die in den vergangenen Jahren abgewartet haben", so Aigner.Von einem günstigen Immobilienmarkt im bundesweiten Vergleich kann dennoch keine Rede sein. Vielmehr bewegen sich die Preise innerhalb der für München typischen hohen Bandbreite auf einem vergleichsweise moderateren Niveau.Warum München trotz der Krise in der Automobilindustrie attraktiv bleibtDie wirtschaftliche Stärke Münchens zählt zu den wichtigsten Faktoren für die langfristige Stabilität des Immobilienmarktes. Zwar steht die deutsche Automobilindustrie unter erheblichem Transformationsdruck. Doch die bayerische Landeshauptstadt ist wirtschaftlich deutlich breiter aufgestellt als viele andere Industriestandorte.Neben der Automobilbranche prägen Technologieunternehmen, Softwareentwickler, Finanzdienstleister, Forschungseinrichtungen, Medizintechnik und die Sicherheitsindustrie die regionale Wirtschaft. Internationale Konzerne, renommierte Hochschulen und eine aktive Gründerszene sorgen zusätzlich für Beschäftigung und Zuzug."München ist nicht von BMW oder den Zulieferern abhängig. Die wirtschaftliche Vielfalt ist die große Stärke der bayerischen Landeshauptstadt", betont Aigner.Diese Diversifizierung reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Branchen. Für den Immobilienmarkt ist das von erheblicher Bedeutung: Solange München qualifizierte Fachkräfte, Unternehmen und Investitionen anzieht, bleibt die Nachfrage nach Wohnraum hoch.Wohnungsbau in München: Warum das Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt hältWährend sich der Markt für Bestandsimmobilien stabilisiert, bleibt der Neubau das zentrale Problem. Hohe Baukosten, knappe Grundstücke, komplexe Vorschriften und langwierige Genehmigungsverfahren erschweren die Realisierung neuer Wohnprojekte.Nach den im Interview von Thomas Aigner angeführten Zahlen wurden 2025 in München lediglich 4.348 Wohnungen fertiggestellt. Das liegt erheblich unter dem ursprünglich formulierten Ziel von 8.500 Wohnungen jährlich im städtischen Programm "Wohnen in München VII".Auch bei der Schaffung neuen Baurechts besteht eine deutliche Lücke: Den genannten 1.617 Wohnungen stehen ursprünglich angestrebte 4.500 pro Jahr gegenüber.Für Aigner verdeutlichen diese Zahlen ein strukturelles Versäumnis. Die Nachfrage wächst, während die Angebotsausweitung hinter dem tatsächlichen Bedarf zurückbleibt."Wir haben einen anhaltend hohen Zuzug nach München. Gleichzeitig gibt es zu wenig Neubau", erklärt der Immobilienexperte.Die Folgen betreffen nicht allein Kaufinteressenten. Auch Mieter (https://aigner-immobilien.de/vermietung/?ref=pr-dima-wohnungsnot), Familien, Berufseinsteiger und zuziehende Fachkräfte geraten zunehmend unter Druck. Ohne zusätzliche Wohnungen dürfte sich die Konkurrenz um verfügbaren Wohnraum weiter verschärfen.Warum Thomas Aigner eine Reform der kommunalen Planung fordertEine Lösung sieht der Immobilienexperte nicht ausschließlich innerhalb der Münchner Stadtgrenzen. Vielmehr müsse die gesamte Metropolregion stärker in die Wohnungsbauplanung einbezogen werden.Während Grundstücke im Stadtgebiet knapp und teuer sind, bestehen in Teilen des Umlands weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Voraussetzung dafür seien eine engere Zusammenarbeit der Kommunen, leistungsfähige Verkehrsverbindungen und schnellere Planungsverfahren."Man muss Metropolregionen im Ganzen entwickeln und nicht nur bis zur Stadtgrenze. München gehen die Flächen aus, aber im Umland sind noch genügend vorhanden", argumentiert Aigner.Besonders entlang bestehender S-Bahn-Verbindungen sieht er Potenzial für neue Wohnquartiere. Eine abgestimmte Entwicklung könnte zusätzliche Bauflächen erschließen und zugleich den Druck auf den innerstädtischen Wohnungsmarkt reduzieren.Darüber hinaus fordert Aigner eine Vereinfachung baurechtlicher Vorgaben und eine stärkere Digitalisierung der Genehmigungsverfahren. Entscheidend sei, neue Bauvorhaben wirtschaftlich tragfähig und schneller realisierbar zu machen.Seine Kritik richtet sich auch gegen eine Wohnungspolitik, die sich vor allem auf die Regulierung bestehender Mietverhältnisse konzentriert. Mieterschutz könne soziale Härten begrenzen, schaffe jedoch keine zusätzlichen Wohnungen. Diese Einschätzung ist wohnungspolitisch umstritten, verdeutlicht aber den Zielkonflikt zwischen kurzfristigem Schutz bestehender Mieter und langfristiger Ausweitung des Angebots.Olympia als möglicher Wachstumsmotor für die MetropolregionZusätzliche Impulse verspricht sich Thomas Aigner von Münchens Rolle bei der deutschen Bewerbung um die olympischen Spiele. Internationale Großveranstaltungen können Investitionen in Infrastruktur, öffentliche Verkehrsmittel und neue Stadtquartiere beschleunigen."Olympia wirkt quasi wie ein Katalysator für die Stadtentwicklung und die gesamte Metropolregion", sagt Aigner.Insbesondere der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs könnte langfristig neue Wohnstandorte erschließen. Allerdings hängt der tatsächliche Effekt davon ab, welche Infrastrukturprojekte umgesetzt werden und ob die Bewerbung erfolgreich ist.Warum die Debatte um Enteignungen den Wohnungsmangel nicht löstAuch die Diskussion über eine Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände in Berlin verfolgt Aigner kritisch. Aus seiner Sicht würde ein staatlicher Eigentümerwechsel keine zusätzlichen Wohnungen schaffen, gleichzeitig aber erhebliche öffentliche Mittel binden. Zudem seien diese Pläne Gift für das Investitionsklima. Die Privatwirtschaft sei aber das Fundament des Wohnungsmarktes.Befürworter einer Vergesellschaftung versprechen sich davon mehr Einfluss auf Mieten und eine langfristige Sicherung bezahlbaren Wohnraums. Aigner hält dagegen, dass die eigentliche Ursache der Wohnungsnot, das unzureichende Angebot, dadurch bestehen bleibt.Er plädiert stattdessen für verlässliche Investitionsbedingungen, schnellere Genehmigungen und konsequenten Neubau.Ausblick: Münchens Zukunft entscheidet sich beim WohnungsbauDer Münchner Immobilienmarkt (https://aigner-immobilien.de/marktberichte/?ref=pr-dima-wohnungsnot) zeigt zwei unterschiedliche Entwicklungen: Während sich Kaufpreise und Transaktionsgeschehen nach einer schwierigen Phase stabilisieren, bleibt der Mangel an neuem Wohnraum eine langfristige Herausforderung.Für Eigentümer und Investoren ergeben sich durch realistischere Bewertungen (https://aigner-immobilien.de/immobilienbewertung-muenchen/?ref=pr-dima-wohnungsnot) neue Handlungsmöglichkeiten, für Wohnungssuchende bleibt die Situation dagegen angespannt.Thomas Aigner sieht die entscheidende Aufgabe deshalb in einer grundlegenden Modernisierung der Wohnungsbaupolitik. Schnellere Verfahren, weniger bürokratische Hürden und eine stärkere Einbindung des Umlands könnten dazu beitragen, das Angebot nachhaltig auszuweiten.Münchens wirtschaftliche Attraktivität dürfte auch künftig für Nachfrage sorgen. Ob daraus langfristig ein ausgewogener Immobilienmarkt entsteht, hängt jedoch vor allem davon ab, wie viel zusätzlicher Wohnraum tatsächlich geschaffen wird.Pressekontakt:Aigner Immobilien GmbHDr. Berit DirscherlGmunder Straße 5381379 MünchenTelefon: 089 17 87 87 0E Mail: presse@aigner-immobilien.dewww.aigner-immobilien.deOriginal-Content von: Aigner Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182681/6397040