Bad Homburg (ots) -- Neurodaten werden zur strategischen Ressource - Vielzahl möglicher Anwendungen- Globaler Markt für Brain-Computer-Interfaces (BCIs) könnte sich bis 2030 auf über sechs Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln- Investition von mehr als 100 Millionen Euro für BCIs in Deutschland als klares Signal- FERI Cognitive Finance Institute: Europa kann bei BCI-Technologie ganz vorne mitspielenIm Wettlauf um Gehirn-Computer-Schnittstellen (Brain-Computer-Interfaces, BCIs) sorgt ein deutsches Unternehmen für Schlagzeilen: Wie Anfang November bekannt wurde, investiert Futrue Neurosciences mit Sitz in Gräfelfing bei München mehr als 100 Millionen Euro in ein Entwicklungs- und Produktionszentrum in Bayern. Mit der Technischen Universität München als Partner soll bis 2030 ein deutsches Wachstumsunternehmen aufgebaut werden, das Elon Musks Unternehmen Neuralink ernste Konkurrenz machen könnte. Noch in diesem Jahr sind die ersten größeren Tests geplant. Dies sei ein klarer Beleg für die wachsende Relevanz der neuen Technologie, erläutert Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FERI Cognitive Finance Institute: "BCIs stehen für eine völlig neue Stufe der Verbindung zwischen Mensch und Maschine." Der Bad Homburger Think Tank hat die Chancen und Risiken von BCIs vor kurzem in der Untersuchung "Brain Hacking: Brain-Computer-Interfaces als digitale Schnittstelle zum Gehirn" eingehend analysiert.Europa zwischen Regulierung und SkalierungDie Initiative in Bayern trifft auf einen Markt im frühen Wachstumsstadium: Nach Schätzung von Experten könnte sich der weltweite BCI-Markt zwischen 2025 und 2030 von rund drei auf über sechs Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln. Den Takt geben bislang kapitalstarke US-Akteure wie Neuralink und Merge Labs vor, China hat BCIs in seinem aktuellen Fünfjahresplan sogar zum wichtigen strategischen Zukunftsfeld erklärt. Europa verfüge hier zwar über spezialisiertes Knowhow, doch fragmentierte Gesundheitssysteme und risikoaverse Kapitalmärkte bremsten die Skalierung. Zudem versuche Europa über einen ambitionierteren regulatorischen Ordnungsrahmen Aspekte wie Datenschutz, Produktsicherheit und Grundrechtsschutz stärker abzusichern. "Dass in Deutschland nun größere Investitionen in diese innovative Technologie fließen, ist ein wichtiges Signal: Europa muss sich bewegen und darf nicht nur Regulator sein. Das Ziel muss sein, aus exzellenter Forschung tragfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln", so Rapp.Neurodaten als strategische RessourceBCIs ermöglichen direkte Verbindungen zwischen dem menschlichen Gehirn und digital steuerbaren Systemen wie Prothesen, Computern oder anderen Geräten. Mit den Fortschritten bei der BCI-Technologie wachsen aber auch die Risiken. "Je enger neuronale Daten mit KI-Systemen, Plattformen, cloudbasierter Auswertung und digitaler Identität verknüpft werden, desto stärker verschiebt sich der Fokus hin zu Zugriff, Vorhersage, Verhaltenslenkung und Kontrolle", warnt Rapp. Hinzu kämen potentielle Missbrauchsrisiken wie Brain Hacking, Brainjacking oder Mind Control.[1]Für professionelle Investoren liegt die Relevanz derzeit weniger bei einzelnen BCI-Anbietern als im technologischen Umfeld. Dazu gehören Sensoren, neurokompatible Chips, KI-gestützte Dekodierung, klinische Infrastruktur und Sicherheitsarchitekturen. Auch etablierte Konzerne positionieren sich, etwa Siemens Healthineers durch die angekündigte Kooperation mit dem US-Unternehmen Paradromics. Das FERI Cognitive Finance Institute erwartet jedoch, dass eine rasche Kommerzialisierung von BCIs durch ethische, regulatorische und finanzielle Hürden gebremst wird. "Entscheidend wird sein, unter welchen technischen und gesellschaftlichen Vorgaben sich Gehirn-Computer-Schnittstellen künftig weiterentwickeln - und dabei ihren Weg in sehr viel breitere Anwendungen finden können", betont Rapp.Die Analyse "Brain Hacking: Brain-Computer-Interfaces als digitale Schnittstelle zum Gehirn" steht hier zum Download (https://www.feri-institut.de/content-center/2606221325) bereit.[1] Brain Hacking beschreibt die Möglichkeit, über digitale Schnittstellen auf neuronale Signale oder kognitive Prozesse des menschlichen Gehirns zuzugreifen. Bei Brainjacking handelt es sich um das missbräuchliche Eindringen in BCIs mit dem Ziel einer aktiven Fremdbestimmung anderer Menschen. Bei Mind Control handelt es sich um eine schrittweise Verschiebung von Einflussmöglichkeiten: Neurodaten, KI und Plattformlogiken könnten genutzt werden, um Aufmerksamkeit, emotionale Reaktionen, Präferenzen oder Entscheidungen immer genauer vorherzusagen und in bestimmten Kontexten gezielt zu beeinflussen.Über das FERI Cognitive Finance InstituteDas 2016 von Dr. Heinz-Werner Rapp gegründete und von ihm bis heute geleitete Cognitive Finance Institute ist strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik der FERI Gruppe, mit Fokus auf innovative Analysen und langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung. Das Institut nutzt dazu neueste Erkenntnisse aus Bereichen wie Verhaltensökonomie, Komplexitätstheorie und Kognitionswissenschaft. Die Analysen des Instituts werden regelmäßig publiziert und fließen in die vom CEO/CIO der FERI Gruppe, Dr. Marcel V. Lähn, verantwortete Multi Asset-Strategie ein.Hinter dem FERI Cognitive Finance Institute steht ein erfahrenes Team mit interdisziplinärem Hintergrund, langjähriger Forschungspraxis und spezifischen Kenntnissen. Zudem besteht Zugang zu einem hochkarätigen Netzwerk externer Experten aus Wissenschaft und unabhängigen Think Tanks.Dr. Heinz-Werner Rapp war bis 2023 langjähriger Vorstand und CIO der FERI Gruppe, für die er seit 1995 tätig ist. Rapp hat an der Universität Mannheim Wirtschaftswissenschaften studiert und über psychologisch geprägtes Anlegerverhalten ("Behavioral Finance") promoviert. Er beschäftigt sich seit Jahren mit komplexen Kapitalmarktmodellen und hat maßgebliche Grundlagen der "Cognitive Finance"-Theorie entwickelt.Seit 1987 bietet FERI für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen maßgeschneiderte Investmentlösungen, die aktives Vermögensmanagement und wissenschaftlich fundierte Analysen verbinden. Dafür setzt FERI auf eine strategische Multi Asset-Steuerung über neun Anlageklassen hinweg, die risikoadjustierte Diversifikation und Stabilität in den Portfolios ermöglicht. Der Name FERI steht für "Financial & Economic Research International".Weitere Informationen:www.feri-institut.dePressekontakt:FERI Cognitive Finance InstituteIris Réthy-JensenTel. +49 (0) 6172 916-3097iris.rethy-jensen@feri-institut.deOriginal-Content von: FERI Cognitive Finance Institute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183990/6397054