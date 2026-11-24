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Karsan sichert sich in Bologna einen Auftrag über 35 Fahrzeuge mit seinem neuen 18 Meter langen Elektro-Trolleybus



24.11.2026 / 13:55 CET/CEST

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ISTANBUL, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- Karsan baut seine Präsenz in ganz Europa mit innovativen elektrischen und autonomen Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr weiter aus und hat mit der Einführung seines neuen 18 Meter langen e-ATA-Trolleybusses einen weiteren wichtigen Meilenstein in Italien erreicht. Der italienische Händler von Karsan, KMOBILITY, hat eine Ausschreibung des öffentlichen Verkehrsbetriebs von Bologna, TPER, gewonnen und einen Vertrag über 35 Einheiten des neuen e-ATA Trolleybusses unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet außerdem eine Option auf weitere 35 Fahrzeuge, wodurch sich die Gesamtbestellung potenziell auf 70 Einheiten beläuft. Ausgestattet mit der In Motion Charging (IMC)-Technologie, die es dem Fahrzeug ermöglicht, Strom aus Oberleitungen zu beziehen und gleichzeitig seine Batterien aufzuladen, demonstriert das neue Modell Karsans technologische Expertise bei der Entwicklung elektrischer öffentlicher Verkehrslösungen, die sich an unterschiedliche Infrastrukturanforderungen anpassen können. Nachdem Karsan im Jahr 2025 mit einem Marktanteil von 12,5 % den zweiten Platz auf dem italienischen Markt für elektrische öffentliche Verkehrsmittel belegt hat, stärkt das Unternehmen mit diesem jüngsten Projekt in Bologna seine Position in Europa weiter. Aufbauend auf seiner Rolle als Lösungsanbieter für TPER seit 2022, als 24 e-ATA 18 Meter lange Elektrobusse in Auftrag gegeben wurden, wird Karsan seine Flotte innerhalb des Netzes des Betreibers mit dem neuen e-ATA Trolleybus auf 59 Fahrzeuge erweitern und damit das Vertrauen in seine Produkte und Technologien weiter stärken. Durch die Kombination von Karsans umfassender Ingenieurskompetenz im Bereich elektrischer öffentlicher Verkehrsmittel mit der Trolleybus-Technologie wurde der neue e-ATA Trolleybus entwickelt, um den Anforderungen stark frequentierter städtischer Strecken gerecht zu werden und eine hohe Fahrgastkapazität sowie ein flexibles Energiemanagement zu bieten. Das 18 Meter lange Modell verfügt über die In Motion Charging (IMC)-Technologie, die es ihm ermöglicht, mit Strom aus Oberleitungen zu fahren und gleichzeitig seine Bordbatterien aufzuladen. Mit seinem leistungsstarken Batteriesystem kann der e-ATA Trolleybus auf Strecken ohne Oberleitung vollständig elektrisch betrieben werden, was den Betreibern des öffentlichen Nahverkehrs mehr Flexibilität bei der Routenplanung ermöglicht. Dies ermöglicht es den Betreibern, mit demselben Fahrzeug ein breiteres Verkehrsnetz zu bedienen, ohne auf Strecken mit Oberleitungen beschränkt zu sein. Die Technologie ermöglicht es Städten außerdem, ihre bestehende Trolleybus-Infrastruktur effizienter zu nutzen, den Bedarf an zusätzlichen Oberleitungsinvestitionen zu reduzieren und elektrische öffentliche Verkehrsverbindungen auf neue Strecken auszudehnen. Hohe Passagierkapazität, starke Leistung und herausragender Komfort Der neue e-ATA-Trolleybus von Karsan vereint hohe Fahrgastkapazität, starke elektrische Leistung und hervorragenden Komfort. Die für Bologna entwickelte Konfiguration bietet Platz für bis zu 146 Passagiere, höhere Kapazitäten sind je nach Kundenwunsch möglich. Das Fahrzeug liefert ein maximales Drehmoment von bis zu 22.000 Nm und unterstützt neben dem Laden über Oberleitungen auch das externe DC-Laden mit bis zu 200 kW, was eine größere betriebliche Flexibilität gewährleistet. Das viertürige, vollständig niederflurige Design, der geräumige Innenraum und die barrierefreien Ausstattungsmerkmale bieten ein komfortables und inklusives Reiseerlebnis. Fortschrittliche Fahrerassistenz- und Sicherheitstechnologien verbessern die Sicherheit von Fahrgästen und Verkehrsteilnehmern zusätzlich. Das akustische Fahrzeugwarnsystem (AVAS) erhöht die Sicherheit von Fußgängern, indem es die Anwesenheit des Fahrzeugs bei niedrigen Geschwindigkeiten besser wahrnehmbar macht. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale, darunter Frontalkollisions und Fußgängerkollisionswarnungen, Spurverlassenswarnung und Verkehrszeichenerkennung, unterstützen den Fahrer bei der Bewältigung anspruchsvoller städtischer Verkehrssituationen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/karsan-sichert-sich-in-bologna-einen-auftrag-uber-35-fahrzeuge-mit-seinem-neuen-18-meter-langen-elektro-trolleybus-302949427.html



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