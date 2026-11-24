Eschborn (ots) -Am 19. November 2026 fand die 91. Mitgliederversammlung des Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker (ZL) in Eschborn statt. Gewählt wurde der Vorstand für die nächste Amtszeit bis Dezember 2030. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig im Amt bestätigt. Der Vorstand des ZL setzt sich weiterhin wie folgt zusammen:Dr. Armin Hoffmann, VorstandsvorsitzenderDr. Jens-Andreas Münch, stellvertretender VorstandsvorsitzenderMarco Bubnick, Mitglied des VorstandesDr. Martin Braun, Mitglied des VorstandesIn der Mitgliederversammlung informierte Professorin Dr. Mona Tawab, Wissenschaftliche Leiterin des ZL, über die Weiterentwicklung als zentrales Leistungsinstitut der deutschen Apothekerschaft. Mit zahlreichen Studien wie beispielsweise zur Eignung von alternativen Cannabis-Prüfverfahren wie auch zur Eignung der auf dem Markt vorhandenen POC (Point of care)-Geräte für die Bestimmung von individuellen Blutparametern liefert das ZL eine praxisnahe datenbasierte Unterstützung der Apotheken für die Anwendung im Praxisalltag und für die Argumentation gegenüber den Behörden.Die Labore des ZL befinden sich in einem Gebäude aus den 1970er Jahren in Eschborn. Derzeit wird dieses Gebäude u.a. auch energetisch saniert. Geplant ist die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten inklusive der Montage einer Photovoltaikanlage auf dem Dach bis Ende des 1. Quartals 2027.Das ZL ist ein unabhängiges Prüflaboratorium der deutschen Apothekerschaft mit Fokus auf die Qualitätssicherung von Arzneimitteln, Ausgangsstoffen sowie von apothekenüblichen Waren gemäß Apothekenbetriebsordnung. Weiterer Zweck des Vereins ist der Verbraucherschutz. Das ZL führt Untersuchungen im Auftrag von öffentlichen Apotheken bzw. im Auftrag der Arzneimittelkommissionen, der Heilberufe durch und unterstützt zuständige Behörden auf dem Gebiet des Arzneimittelwesens.Weitere Informationen unter www.zentrallabor.comPressekontakt:Prof. Dr. Mona Tawab, Wissenschaftliche Leiterin des ZL, m.tawab@zentrallabor.comOriginal-Content von: ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6397075