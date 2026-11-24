Die KI-native Kollaborationsplattform zählt 320.000 Nutzer in mehr als 100 Ländern, bestätigt das Potenzial für produktgetriebenes Wachstum und Monetarisierung und bereitet den Ausbau ihres weltweiten KI-Agenten-Ökosystems vor

Teamily AI, eine Plattform, auf der Menschen und KI-Agenten in einer gemeinsamen, kontextsensitiven Arbeitsumgebung zusammenarbeiten, meldet nach einem Quartal rascher weltweiter Expansion ein deutliches Wachstum und wichtige geschäftliche Meilensteine. Nur drei Monate nach dem öffentlichen Start im Juli 2026 stieg die Zahl der Registrierungen innerhalb eines Quartals von 10.000 auf 320.000 auf das 32-Fache. Das entspricht einer durchschnittlichen monatlichen Wachstumsrate (CMGR) von 217,5 Prozent. Positive Bruttomargen bei zahlenden Nutzern und die zunehmende Verbreitung in professionellen Teams und Unternehmen bilden für Teamily AI das Fundament für skalierbares, produktgetriebenes Wachstum (Product-led Growth, PLG).

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Weltweit 32-faches Wachstum in einem Quartal

Die Zahl der registrierten Nutzer stieg innerhalb eines Quartals von 10.000 auf 320.000 in mehr als 100 Ländern. Das entspricht einem Anstieg auf das 32-Fache und einer durchschnittlichen monatlichen Wachstumsrate von 217,5 Prozent

Laut öffentlich zugänglichen Daten von Similarweb verzeichnet die Website von Teamily AI inzwischen mehr Zugriffe als mehrere aufstrebende KI-Agenten-Plattformen, darunter Town.com, Viktor.com, today.ai und cue.im. Diese Unternehmen haben Berichten zufolge jeweils zwischen 100 und 400 Millionen US-Dollar Kapital eingeworben und werden mit Milliardenbeträgen bewertet.

Auf den internationalen Märkten gewinnt das Unternehmen kontinuierlich neue zahlende Kunden aus seiner Nutzerbasis. An der Spitze stehen die USA, gefolgt von Europa und den chinesischsprachigen Märkten. Auch in Südasien, Afrika und Südostasien wächst die Zahl der zahlenden Kunden. Die internationale Nutzung belegt die weltweite Nachfrage nach KI-nativen Lösungen für Zusammenarbeit und Produktivität.

Starke Monetarisierung, organische Verbreitung in Teams

Teamily AI kommt bereits auf mehrere Tausend zahlende Kunden und 20.000 täglich aktive Nutzer. Mehr als 10.000 Unternehmensteams nutzen die Plattform bereits für die Zusammenarbeit. Pro Gruppe übernehmen Agenten im Schnitt sechs Aufgaben täglich. Zudem erstellen Nutzer jeden Tag mehr als 300 automatisierte Agentenabläufe auf Gruppenebene.

Aus dem Nutzungs- und Zahlungsverhalten seiner Kunden leitet Teamily zwei Anwendungsfelder mit ausgeprägtem Product-Market-Fit ab:

KI-gestützte Zusammenarbeit: Analyse von Gruppenchats, Deep Research, gemeinsame Dokumentbearbeitung, Meeting-Zusammenfassungen und multimodale Dateiverarbeitung.

Analyse von Gruppenchats, Deep Research, gemeinsame Dokumentbearbeitung, Meeting-Zusammenfassungen und multimodale Dateiverarbeitung. KI-gestützte Erstellung von Inhalten: Website-Entwicklung, Erstellung von Präsentationen, Bildern und Videos sowie professionellen Inhalten.

Diese Erkenntnisse bestärken Teamily darin, sich im Rahmen seiner PLG-Strategie auf anspruchsvolle Einzelnutzer (Prosumer), Teams sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu konzentrieren.

Im Zuge der produktgetriebenen Kundengewinnung wenden sich zunehmend auch Unternehmenskunden von sich aus an Teamily. Teamily plant, den Vertrieb durch eigene Kundenbetreuer und Vertriebspartner auszubauen. Unternehmenskunden sollen private Modelle, eine sichere Datenintegration und hybride Workflows nutzen können, die lokale Agenten mit leistungsfähigen Frontier-Modellen aus der Cloud verbinden.

Eigene KI-Infrastruktur sorgt für positive Unit Economics

Über Teamily AI wurden bereits mehr als 100 Millionen Nachrichten ausgetauscht, rund 35 Prozent davon stammen von KI-Agenten. Die wachsende Datenbasis hilft, die Modellleistung und Inferenzeffizienz zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Anders als Plattformen, die überwiegend Modell-APIs von Drittanbietern nutzen, entwickelt Teamily eigene große Sprachmodelle und betreibt seine Inferenz-Infrastruktur selbst. Das optimierte Serving-System erzielt einen um 30 Prozent höheren Durchsatz als in öffentlich dokumentierten Benchmarks für vLLM und SGLang. Zugleich erwirtschaftet Teamily mit zahlenden Nutzern weiterhin positive Bruttomargen.

Das Zusammenspiel eigener Modelle, effizienter Infrastruktur und wachsender Datenbestände aus der Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI-Agenten verschafft Teamily einen Wettbewerbsvorteil, der mit zunehmender Nutzung weiter wächst sowohl bei der Produktqualität als auch bei den Unit Economics.

Weitere Erlösquellen neben Abonnements

Neben dem Abonnementgeschäft prüft Teamily zusätzliche Erlösmodelle: Werbung, Enterprise-Services und den Vertrieb von Dienstleistungen über KI-Agenten.

Großes Potenzial sieht Teamily darin, Nutzer über kontextsensitive KI-Agenten mit passenden Händlern und Fachdienstleistern zusammenzubringen mit Aussicht auf Vermittlungsprovisionen und transaktionsabhängige Erlöse.

Besonders vielversprechend ist der Markt für Unternehmensdienstleistungen: KI-Agenten könnten Firmen dabei unterstützen, spezialisierte Angebote schneller zu finden, zu bewerten und in Anspruch zu nehmen.

Ausblick: Aufbau eines Ökosystems für das agentische Internet

Nachdem sich das globale Wachstumsmodell und die erste Monetarisierungsstrategie bewährt haben, nimmt Teamily AI die nächste Phase in Angriff: den Ausbau des eigenen Ökosystems.

Geplant ist Teamily AI 3.0, eine neue Version mit Fokus auf die Ökosystemstrategie. Sie bringt Wallet- und Händleranbindungen, Studio-Plugins für hochwertige Inhalte und einen KI-nativen Cloudspeicher, der verstreute Datenquellen zusammenführt. Hinzu kommen Mini Apps, die agentische Anwendungen von Drittanbietern als KI-Agenten nutzbar machen, erweiterte App-Integrationen sowie erweiterte Channels, mit denen sich Agenten in externe Produkte einbinden lassen.

Teamily will zudem die Zusammenarbeit mit Entwicklern von KI-Modellen, Infrastrukturanbietern und Datendienstleistern ausbauen. Das Unternehmen möchte sich als Partner etablieren, der neue KI-Technologien vom ersten Tag an integriert und über seine Plattform verfügbar macht

"Wir wollen die zentrale Plattform für das agentische Internet der nächsten Generation schaffen ein Netz, in dem KI-Agenten Dienstleistungen erbringen und Aufgaben übernehmen, für die heute noch herkömmliche Anwendungen benötigt werden", so Aiden Chaoyang He, Mitgründer und CEO von Teamily AI. "So wie Google im Zeitalter des Webs den Zugang zu Informationen revolutioniert hat, werden KI-Agenten unserer Überzeugung nach den Zugang zu intelligenten Funktionen und Dienstleistungen grundlegend verändern. Jedes Nutzeranliegen soll zu den passenden Menschen, Agenten und Diensten führen mit dem richtigen Kontext und der erforderlichen Intelligenz."

Mit ersten kommerziellen Erfolgen und einer schnell wachsenden internationalen Nutzerbasis im Rücken will Teamily AI die Expansion im November beschleunigen und die Plattform für weitere Unternehmen, Entwickler branchenspezifischer KI-Agenten und KI-Dienstleister öffnen.

Über Teamily AI

Teamily AI ist eine Plattform, auf der Menschen und spezialisierte KI-Agenten auf einen gemeinsamen Wissens- und Informationsstand zugreifen, Aufgaben gemeinsam bearbeiten und dabei kontinuierlich voneinander lernen und sich weiterentwickeln. Im Mittelpunkt steht ein KI-nativer Messenger, über den Teams eigene Agenten erstellen, zu Gruppen zusammenstellen und mit der Erstellung von Websites, E-Mails, Dokumenten, Präsentationen, Videos und Bildern beauftragen können. Die Ergebnisse entstehen direkt in den Tools und Kanälen, die sie bereits für ihre tägliche Arbeit nutzen. Teamily AI ist seit Juli 2026 öffentlich verfügbar. Das Unternehmen wurde unter anderem von Dr. Aiden Chaoyang He, der zuvor bei Meta und Tencent tätig war, und Professor Salman Avestimehr mitgegründet. Avestimehr ist Dean's Professor an der University of Southern California, IEEE Fellow und Träger des Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (PECASE). Zum Team gehören außerdem KI-Forscher, Ingenieure und erfahrene Fachleute aus den Bereichen Produktentwicklung und Wachstum, die zuvor bei Meta, Tencent, TikTok, Amazon, Google, Microsoft und Qualcomm gearbeitet haben. Sie vereinen umfassende KI-Expertise mit nachgewiesener Erfahrung in sozialen Netzwerken, Messaging-Plattformen, dem Ausbau von Endkundengeschäften und der Entwicklung von Internetprodukten für große Nutzerzahlen. Teamily AI hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley. Weitere Informationen unter https://teamily.ai.

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