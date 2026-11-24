KI in der Softwareentwicklung: Mehr Tempo, Kosten verlagern sich auf Review und Korrektur

Neue Cloudbees-Studie: 71 Prozent der europäischen IT-Verantwortlichen geben an, dass KI die Entwicklung beschleunigt hat, und 61 Prozent sparen insgesamt Entwicklerzeit.

69 Prozent erwarten, dass der Vorstand bis Ende 2027 einen Nachweis des KI-ROI verlangt, aber nur 43 Prozent trauen sich zu, diesen innerhalb eines Monats zu liefern.

64 Prozent der IT-Verantwortlichen in Deutschland sagen, dass Bedenken zur Datensouveränität ihre Auswahl an KI-Tools eingeschränkt haben. In Großbritannien sind es nur 41 Prozent.





BERLIN, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudbees , Anbieter von Software-Delivery-Lösungen, stellt die Ergebnisse einer länderübergreifenden Studie vor, für die 450 Führungskräfte aus den Bereichen IT und Software-Delivery in Deutschland, Großbritannien und Frankreich befragt wurden.

Die Untersuchung zeigt, dass KI zwar das Schreiben von Code beschleunigt hat, die restliche Infrastruktur zur Auslieferung jedoch hinterherhinkt: Für jeden dritten der befragten IT-Verantwortlichen (34 Prozent) kostet die Prüfung von KI-generiertem Code mindestens so viel Zeit, wie die KI beim Schreiben einspart. Viele Unternehmen können zudem nicht beziffern, was KI sie tatsächlich kostet - und das, obwohl die meisten erwarten, dass der Vorstand bald Nachweise für den ROI verlangt. In Deutschland schränken außerdem Bedenken zur Datensouveränität die Wahl der KI-Tools ein.

Zeitgewinn mit Folgekosten

Länderübergreifend geben 71 Prozent der IT-Verantwortlichen an, dass KI die Entwicklung beschleunigt hat. 22 Prozent sprechen sogar von einer deutlichen Beschleunigung. 61 Prozent sparen nach eigenen Angaben insgesamt Entwicklerzeit. 44 Prozent halten die Software Delivery durch KI für günstiger, 28 Prozent sehen keine Veränderung, und 28 Prozent halten sie für teurer.

Ein Teil der eingesparten Zeit wird später im Prozess aufgebraucht. Bei 34 Prozent der Führungskräfte erfordert jede Stunde, die beim Schreiben von Code eingespart wird, mindestens ebenso viel Zeit für die Überprüfung, das Testen oder die Korrektur der Ergebnisse, die von der KI erstellt wurden. Diese zusätzliche Arbeit taucht in der Budgetplanung oft nicht auf. Zwar kalkulieren 83 Prozent der Unternehmen Lizenzen ein und 52 Prozent die Cloud-Infrastruktur, aber nur 38 Prozent die Review-Zeit der Entwickler und 31 Prozent den Korrekturaufwand. Mehr als die Hälfte (51 Prozent) berücksichtigt keinen der folgenden Kostenposten: fehlgeschlagene Builds, Produktionsvorfälle, Incident Response oder Rollbacks.

Den Verantwortlichen ist diese Lücke bewusst. Bei der ROI-Berechnung übersieht ihr Unternehmen laut den Befragten am ehesten das Code-Review durch Entwickler (49 Prozent) und die Codekorrektur (43 Prozent). Gleichzeitig steigen diese Kosten: 52 Prozent sagen, die Korrektur fehlerhaften Codes sei seit der Einführung von KI-Tools teurer geworden.

"KI hat die Codeproduktion industrialisiert, doch die meisten Unternehmen betreiben diese Fabrikhalle noch von Hand. Die Kosten der Softwareentwicklung sind nicht verschwunden. Sie haben sich in Review, Nacharbeit und Produktion verlagert. Wenn Vorstände bald fragen, was KI eingebracht hat, werden die Unternehmen antworten können, die ihre Software Delivery steuern und nicht nur die Codegenerierung", sagt Moritz Plassnig, CEO von Cloudbees.

KI-Budgets steigen, der Überblick über die tatsächlichen Kosten nicht

Mehr als jedes fünfte Unternehmen (22 Prozent) gibt in der Umfrage an, pro Jahr 1 Million Euro oder mehr für KI-Coding-Tools und deren Nutzung auszugeben. Das gilt auch für Deutschland. Bei 76 Prozent sind die KI-Ausgaben für die Software Delivery im vergangenen Jahr gestiegen, ebenso viele erwarten für die kommenden zwölf Monate einen weiteren Anstieg.

Nur 43 Prozent der Verantwortlichen sind jedoch zuversichtlich, die vollständigen Kosten KI-gestützter Software Delivery berechnen zu können. 45 Prozent sind es nicht. Grund dafür sind verstreute Informationen: 54 Prozent beschreiben sie als auf mehrere Funktionen verteilt, fragmentiert oder nicht konsolidiert. Nur 13 Prozent sagen, dass eine einzelne Führungskraft oder Funktion einen vollständigen, konsolidierten Überblick über diese Kosten hat.

69 Prozent erwarten, dass der Nachweis des ROI von KI bis Ende 2027 zur Anforderung des Vorstands wird. Den ROI innerhalb eines Monats belegen zu können, trauen sich jedoch nur 43 Prozent zu. Fast jeder Dritte (30 Prozent) rechnet mit der Anforderung und bezweifelt zugleich, sie in dieser Frist erfüllen zu können.

Wie der ROI von KI bewertet wird, hängt auch von der Position ab. 55 Prozent der Führungskräfte auf C-Level und VP-Ebene meinen, KI habe die Software Delivery günstiger gemacht, bei Directors und Managern sind es demgegenüber nur 40 Prozent. Zuversichtlich, die vollständigen Kosten berechnen zu können, sind 52 gegenüber 39 Prozent. Beim ROI-Nachweis innerhalb eines Monats 53 gegenüber 40 Prozent. Ein möglicher Grund sind unterschiedliche Blickwinkel: Die Führungsebene sieht Nutzung, Lizenzen und Tempo; die Teams nahe am Code sehen Reviews, Nacharbeit und die Vorfälle, die darauf folgen.

In Deutschland beeinflussen Souveränitätsbedenken und Regulierung die Toolwahl stärker als in Großbritannien

Bedenken zur Datensouveränität und die Sorge, eigenen Quellcode an externe KI-Anbieter preiszugeben, prägen die Wahl von KI-Tools in Deutschland deutlich stärker als in Großbritannien. Fast zwei Drittel der deutschen IT-Verantwortlichen (64 Prozent) geben an, dass diese Bedenken ihre Auswahl an KI-Coding-Tools eingeschränkt haben. In Großbritannien sind es dagegen nur 41 Prozent, in Frankreich 58 Prozent. Ein Viertel der Befragten in Deutschland (25 Prozent) spricht von einer erheblichen Einschränkung - mehr als doppelt so viele wie in Großbritannien (11 Prozent). Keinen nennenswerten Einfluss sehen hierzulande nur 29 Prozent, in Großbritannien dagegen gut die Hälfte (51 Prozent). Auch bei den Governance-Themen für KI-generierten Code zeigt sich der Unterschied: Datenabfluss nennen 56 Prozent der deutschen Befragten als zentrales Thema, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben 49 Prozent. In Großbritannien sind es 45 und 35 Prozent.

Auch Regulierung spielt in Deutschland eine größere Rolle. Für 44 Prozent der deutschen IT-Verantwortlichen prägen Vorgaben wie der EU AI Act, wie sie KI-generierten Code steuern, ohne die Einführung zu bremsen. In Großbritannien sagen das 29 Prozent. Gut jede fünfte befragte Person in Deutschland (21 Prozent) sieht die Einführung von KI-Coding-Tools durch Regulierung verlangsamt, in Großbritannien sind es 11 Prozent. Dass Regulierung keinen nennenswerten Einfluss hat, sagen in Deutschland nur 17 Prozent, in Großbritannien gut ein Drittel (34 Prozent).

Methodik

Die Studie wurde im Oktober 2026 von TrendCandy im Auftrag von Cloudbees durchgeführt. Befragt wurden 450 IT- und Software-Delivery-Verantwortliche ab Managementebene aus Unternehmen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien (150 Befragte pro Land). 61 Prozent der Befragten arbeiten in Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Der vollständige Report "The State of Code Abundance 2026, Europe Edition" ist unter http://www.cloudbees.com/blog/european-it-leaders-ai-coding-roi verfügbar.

Über Cloudbees

Cloudbees unterstützt Unternehmen dabei, "Softwarefabriken" aufzubauen, zu betreiben und zu steuern, damit sie bessere Software schneller und sicherer ausliefern können.

KI hat das Schreiben von Code beschleunigt. Die Herausforderung liegt jetzt darin, zu steuern, was in die Produktion gelangt, und dessen Wirkung zu belegen. Mit der Verbreitung von Agentic Coding entsteht Software schneller, als die meisten Teams sie prüfen, absichern und validieren können. Ohne einheitliche Governance laufen Unternehmen Gefahr, Code auszuliefern, den sie weder erklären noch auditieren noch als vertrauenswürdig einstufen können.

Cloudbees setzt hier an, ohne dass Teams ihre bestehenden Tools ersetzen müssen. Über die gesamte Toolchain hinweg macht Cloudbees jede Änderung, ob von Menschen oder von KI, sichtbar, überprüfbar und einer verantwortlichen Person zuordenbar, bevor sie in die Produktion gelangt. Das zugrunde liegende Produkt ist Cloudbees Unify, ein Governance-Layer mit Kontext- und Control-Plane-Funktionen, der einheitliche Richtlinien und Nachverfolgbarkeit über alle Tools, Teams und Workflows hinweg sicherstellt.

Cloudbees wurde 2010 gegründet. Zu den Investoren zählen Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bridgepoint Capital, HSBC, Golub Capital, Delta-v Capital, Matrix Partners und Lightspeed Venture Partners. Weitere Informationen unter www.Cloudbees.com .

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