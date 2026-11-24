Die Siemens-Energy-Aktie hat in der Zone zwischen 111,00 und 116,90 € gedreht. Nach knapp -7% am Freitag legte sie am Montag um rund +7% zu und notiert mit etwa 127,00 € wieder deutlich darüber. Direkt dahinter wartet die Abwärtstrendlinie samt der ersten Hürde zwischen 133,80 und 142,80 €. Genau dort zeigt sich, wie stark die Käufer wirklich sind. Trägt der Schwung bis dorthin, oder war es nur ein kurzes Zwischenhoch? 9 Milliarden € für die eigenen ...

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