Die Aktie von Applied Optoelectronics hat seit ihren Höchstständen im Mai rund 85 Prozent verloren, obwohl das operative Geschäft deutlich an Dynamik gewinnt. Steigende Nachfrage nach optischen Komponenten für KI-Rechenzentren könnte dem Unternehmen in den kommenden Jahren erhebliches Wachstum bescheren. Applied Optoelectronics ist ein US-amerikanischer Hersteller optischer Kommunikationskomponenten und Lasertechnologien. Zu den Kunden zählen große ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.