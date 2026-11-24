Die Aktie von Applied Optoelectronics hat seit ihren Höchstständen im Mai rund 85 Prozent verloren, obwohl das operative Geschäft deutlich an Dynamik gewinnt. Steigende Nachfrage nach optischen Komponenten für KI-Rechenzentren könnte dem Unternehmen in den kommenden Jahren erhebliches Wachstum bescheren. Applied Optoelectronics ist ein US-amerikanischer Hersteller optischer Kommunikationskomponenten und Lasertechnologien. Zu den Kunden zählen große ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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