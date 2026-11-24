Ein Korridor mit geringer seismischer Geschwindigkeit im unteren Sandstein hilft dabei, den Fokus für die geplante EM-Bodenuntersuchung bei Astro im östlichen Teil des Athabasca-Beckens in Saskatchewan einzugrenzen.

24. November 2026 / Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTCQB: GURFF | FWB: Q3J0) (das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse seiner abgeschlossenen tomografischen Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography, "ANT") im Jahr 2026 auf dem Projekt Astro im östlichen Bereich des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bekannt zu geben. Im Rahmen der Messung wurde ein Gebiet im nordöstlichen Teil der zuvor gemeldeten Anomalie AS-1 als vorrangiges Gebiet für eine geplante elektromagnetische ("EM") Bodenuntersuchung identifiziert. Innerhalb dieses Gebiets folgt eine Zone mit geringerer seismischer Geschwindigkeit im Sandstein Teilen der Ränder des darunter liegenden leitfähigen Trends und stimmt mit nahegelegenen magnetischen Hochs überein. Eine EM-Bodenuntersuchung würde Global Uranium und dem Projektbetreiber Cosa Resources Corp. ("Cosa") dabei helfen, die Leiter detaillierter abzugrenzen und potenzielle Bohrziele zu bewerten.

Astro liegt im östlichen Bereich des Athabasca-Beckens, etwa 28 km westlich der Uranmine McArthur River von Cameco (Abbildung 1). Im Rahmen der luftgestützten Z-Axis-Tipper-Electromagnetic-("ZTEM")-Flugmessung im Jahr 2025 wurde ein etwa 25 km langer leitfähiger Korridor identifiziert. Innerhalb dieses Korridors wurde der etwa 15 km lange Trend AS-1 aufgrund seiner leitfähigen Anomalie und seiner Biegungen, die auf eine geologische Struktur hinweisen könnten, für Folgeuntersuchungen ausgewählt (Abbildung 2). Die ANT-Messung deckte den gesamten Trend AS-1 ab, um den Sandstein oberhalb der Leiter im Grundgebirge zu untersuchen. CAUR Technologies nutzte Aufzeichnungen von 298 seismischen Stationen, um ein dreidimensionales Scherwellengeschwindigkeitsmodell zu erstellen und die Tiefe bis zur Diskordanz abzuschätzen.

Bis zu 250 m Relief am Kontakt zwischen Sandstein und Grundgebirge. Das ANT-Modell zeigt, dass die Tiefe bis zum Grundgebirge über das gesamte untersuchte Gebiet hinweg um bis zu 250 m variiert, was auf strukturelle Versätze hinweisen könnte (Abbildung 3A). In allen drei historischen Bohrlöchern innerhalb des Untersuchungsgebiets wichen die modellierten Tiefen um 3 bis 33 m von den historisch protokollierten Tiefen ab.

Vorrangiges Gebiet im nordöstlichen Bereich von AS-1. Im Rahmen der ANT-Messung wurde eine Zone mit geringerer seismischer Geschwindigkeit im Sandstein identifiziert, die einem Teil des Randes des leitfähigen Trends im Grundgebirge folgt, der im Rahmen der ZTEM-Messung 2025 kartiert wurde (Abbildung 3B). Verwerfungen oder hydrothermale Alterationen könnten die geringeren Geschwindigkeiten erklären. Beide Messungen weisen somit auf denselben Teil von AS-1 für Folgeuntersuchungen hin - die eine aufgrund der Anomalie im Sandstein und die andere aufgrund der Leitfähigkeit im darunter liegenden Grundgebirge.

Nächste Schritte

Global Uranium kündigte kürzlich ein Flow-Through-Angebot mit angestrebten Bruttoerlösen von 1,5 Millionen $ zu 0,70 $ pro Einheit an. Jede Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie zu 0,85 $. Falls das Angebot abgeschlossen wird, beabsichtigt das Unternehmen, die Erlöse zur Finanzierung des geplanten EM-Bodenprogramms bei Astro zu verwenden.

Die geplante Untersuchung würde die Position und Geometrie des vorrangigen Gebiets innerhalb des Leiters AS-1 detaillierter kartieren. Global Uranium und Cosa würden diese Ergebnisse mit der Sandsteinanomalie und den nahegelegenen magnetischen Merkmalen vergleichen, um festzustellen, ob bestimmte Standorte Bohrungen rechtfertigen. Ob und wann die Untersuchung durchgeführt wird, hängt vom Abschluss des Angebots, der Verfügbarkeit von Vertragspartnern, der Genehmigung des Programms sowie allen erforderlichen Genehmigungen ab. Testbohrungen wären erforderlich, um zu bewerten, ob die Anomalien mit einer Uranmineralisierung in Zusammenhang stehen.

"Wir begannen mit einem 15 km langen leitfähigen Trend und nur einem historischen Bohrloch im Konzessionsgebiet. Vielversprechend ist, dass die ANT-Messung zeigt, wo der Sandstein auf den östlichen Leiter trifft", sagte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. "Genau auf diesen Bereich würden wir die EM-Bodenuntersuchung konzentrieren. Ein detaillierteres Bild würde uns bei der Entscheidung helfen, wo ein Bohrloch diesen Zusammenhang am besten erproben könnte."

Beteiligung von Global Uranium an Astro

Global Uranium erwarb nach dem Abschluss von Phase 1 seiner Optionsvereinbarung mit Cosa eine anfängliche Beteiligung von 20 % an Astro. Der Abschluss von Phase 2 würde die Beteiligung von Global Uranium auf 35 % erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt kann sich das Unternehmen dafür entscheiden, ein Joint Venture mit Cosa zu gründen oder durch die restlichen Phasen weiter eine Beteiligung von bis zu 80 % zu erwerben.

Abbildung 1: Standort des Projekts Astro im östlichen Bereich des Athabasca-Beckens in Saskatchewan.

Abbildung 2: Leitfähigkeit des Grundgebirges aus der ZTEM-Messung 2026 und das Zielgebiet AS-1.

Abbildung 3: (A) Modellierte Tiefe bis zur Diskordanz innerhalb der Grenze des Projekts Astro (Meter unterhalb der Oberfläche). Der gestrichelte orangefarbene Rahmen zeigt das in Teilabbildung B vergrößerte Gebiet. (B) Die durchgezogene orangefarbene Umrisslinie zeigt den Teil des von CAUR interpretierten Korridors mit geringer seismischer Geschwindigkeit im unteren Sandstein innerhalb der Grenze des Projekts Astro über der modellierten Leitfähigkeit des Grundgebirges aus der ZTEM-Messung 2025.

TECHNISCHE ANMERKUNG

Die orangefarbene Umrisslinie in Abbildung 3B zeichnet den von CAUR Technologies interpretierten Korridor mit geringer seismischer Geschwindigkeit im unteren Sandstein innerhalb der Grenze des Projekts Astro nach. CAUR berechnete die Unterschiede der Scherwellengeschwindigkeit im Verhältnis zur erwarteten Sandsteingeschwindigkeit in derselben Tiefe und mittelte sie von 500 m unterhalb der Oberfläche bis 200 m oberhalb der modellierten Diskordanz. Historische Explorationsergebnisse liefern einen qualitativen Kontext (Dateien 74-0015, 74H13-0009, 74H11-0113, 74G16-0010, 74H13-0015 und 74H13-0016 der Saskatchewan Mineral Assessment Database).

QUALIFIZIERTE PERSON

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Sein Portfolio beinhaltet das Projekt Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der Provinz Saskatchewan, das Projekt Astro im Osten des Athabasca-Beckens in Saskatchewan, das Projekt Airline im Norden des Wind River Basin im US-Bundesstaat Wyoming sowie weitere Projekte im Gas Hills District bzw. dem Great Divide District in Wyoming.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

mailto:info@globaluranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Fakten darstellen, dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basiert auf den aktuellen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Interpretation und die möglichen geologischen Ursachen der ANT-Anomalien, den voraussichtlichen Abschluss und die Bruttoerlöse des Flow-Through-Angebots, die beabsichtigte Verwendung dieser Erlöse zur Finanzierung des geplanten EM-Bodenprogramms, die Verfügbarkeit eines Auftragnehmers, den Umfang und den Zeitplan eines solchen Programms, die potenzielle Nutzung der Ergebnisse zur Identifizierung von Bohrzielen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine anfängliche Beteiligung von 20 % zu behalten, zusätzliche Anteile an Astro zu erwerben und ein Joint Venture mit Cosa zu gründen, beziehen. Bei der Ableitung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung der in zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Prognosen oder Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, darunter die Annahme, dass die historischen und geophysikalischen Daten eine angemessene Grundlage für die Planung von Folgearbeiten bieten, dass das Angebot zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird, dass sich das Unternehmen und Cosa über den Umfang und das Budget der vorgeschlagenen Programme einigen werden und dass die erforderlichen Finanzmittel, Auftragnehmer, Genehmigungen und Zulassungen zum erforderlichen Zeitpunkt zur Verfügung stehen werden. Diese Annahmen und Faktoren basieren auf den Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Das Angebot wird möglicherweise nicht abgeschlossen oder bringt weniger Erlöse ein als erwartet, was das geplante EM-Bodenprogramm verzögern oder verhindern könnte. Zu diesen Faktoren gehört das Risiko, dass das Unternehmen seine ursprüngliche 20%ige Beteiligung verliert, falls es die Optionsvereinbarung vor Abschluss von Phase 2 kündigt oder die Bedingungen für Phase 2 nicht innerhalb der geltenden Frist erfüllt. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass es dem Unternehmen nicht gelingt, zusätzliche Beteiligungen zu erwerben oder ein Joint Venture mit Cosa zu gründen. Die Parteien könnten sich hinsichtlich des Umfangs oder des Zeitplans der Exploration nicht einigen, und Finanzierungsengpässe, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder Änderungen der Projektparameter könnten die EM-Bodenuntersuchung oder Bohrungen verzögern oder verhindern. Geophysikalische Anomalien können Ursachen haben, die nicht mit einer Uranmineralisierung zusammenhängen; die Exploration kann erfolglos verlaufen, und die Geologie benachbarter Lagerstätten und Minen kann sich von derjenigen von Astro unterscheiden. Zu den weiteren Risiken zählen Betriebsrisiken, Finanzierungsrisiken, Kapitalisierungsrisiken, Liquiditätsrisiken, Eigentumsrisiken, Umweltrisiken und regulatorische Risiken, einschließlich des Versäumnisses, die erforderlichen Genehmigungen der CSE für Aktienemissionen im Rahmen der Optionsvereinbarung oder die für die Exploration erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich als Einschränkung aller hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86727Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86727&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37962L2003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.