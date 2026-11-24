N.Y./München (ots) -- Mehr Marge durch Bestandskunden: Die Verlagerung von 50 % des Neukundenbudgets kann die EBIT-Marge im Zusammenspiel mit einem Kostenprogramm auf 4,9 % steigern.- Marketingkosten deutlich senken: Die Marketingquote sinkt laut A&M-Modellrechnung von 7,4 % auf 5,3 % des Umsatzes.- Kurzfristiger Umsatzrückgang, langfristiger Gewinn: Bereits ab dem vierten Jahr liegt der Umsatz mit neuer Budgetverteilung über dem Referenzszenario.Immer mehr Geld für neue Kunden ausgeben oder stärker in bestehende Kundenbeziehungen investieren? Für Online-Händler wird diese Entscheidung zunehmend zur Frage der Profitabilität. Eine Analyse der Unternehmensberatung Alvarez & Marsal (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.germany-alvarezandmarsal.com%2Fde&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7C6c4866ba10af42e0d3e908df4a290ed6%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639311212354396071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=8P9pIKiSnyZ88qPcG5dMusrGQdcTiX3Q8LWtWFfGq4s%3D&reserved=0) (A&M) zeigt: Wer 50 Prozent seines Neukundenbudgets in die Aktivierung bestehender Kunden verlagert, kann seine EBIT-Marge in Kombination mit einem Kostenprogramm innerhalb von fünf Jahren auf 4,9 Prozent steigern. Ein reines Kostensenkungsprogramm erreicht dagegen lediglich 2,0 Prozent. Der entscheidende Hebel liegt damit nicht allein in niedrigeren Kosten, sondern in der gezielten Neuausrichtung der Marketinginvestitionen. (Quelle: A&M-Analyse "Mehr Marge im E-Commerce" (https://www.alvarezandmarsal.com/de/thought-leadership/mehr-marge-im-e-commerce?utm_source=chatgpt.com))Marketing wird zum entscheidenden ErgebnishebelSteigende Kosten für die Neukundengewinnung setzen Online-Händler zunehmend unter Druck. Gleichzeitig gehört Marketing zu den größten Kostenpositionen, die Unternehmen unmittelbar selbst steuern können. Wie relevant dieser Hebel ist, zeigt das Beispiel Zalando: Dort machten die Marketingausgaben 2025 rund neun Prozent des Umsatzes aus. (Quelle: Zalando 2025 (https://corporate.zalando.de/de/investor-relations/konzern-gesamtergebnisrechnung-2025))Anders als bei Logistik-, Personal- oder IT-Kosten können Händler über den Einsatz ihrer Marketingbudgets weitgehend selbst entscheiden. Dennoch fließt ein erheblicher Teil der Mittel weiterhin in die Gewinnung neuer Kunden, während das wirtschaftliche Potenzial bestehender Kundenbeziehungen häufig nicht vollständig ausgeschöpft wird.Die zentrale Frage lautet deshalb: Warum immer mehr Geld für neue Kunden ausgeben, wenn sich mit bestehenden Kunden profitabler wachsen lässt?Budgetverschiebung steigert die EBIT-Marge um 2,9 ProzentpunkteWie groß der wirtschaftliche Effekt einer veränderten Budgetverteilung sein kann, verdeutlicht das A&M-Kundenwanderungsmodell. Über einen Zeitraum von fünf Jahren werden verschiedene Szenarien zur Entwicklung von Umsatz, Marketingkosten und EBIT-Marge verglichen.Das Ergebnis zeigt: Ein zehnprozentiges Kostenprogramm stabilisiert die EBIT-Marge nach fünf Jahren bei rund 2,0 Prozent. Werden zusätzlich 50 Prozent des Neukundenbudgets in die Bestandskundenaktivierung verlagert, steigt sie auf 4,9 Prozent. (Quelle: A&M-Analyse "Mehr Marge im E-Commerce" (https://www.alvarezandmarsal.com/de/thought-leadership/mehr-marge-im-e-commerce?utm_source=chatgpt.com))Von den zusätzlichen 2,9 Prozentpunkten EBIT-Marge entfallen 2,1 Prozentpunkte auf die sinkende Marketingquote. Diese reduziert sich von 7,4 auf 5,3 Prozent des Umsatzes. Die übrige Verbesserung entsteht durch zusätzliche Umsätze mit bestehenden Kunden. (Quelle: A&M-Analyse "Mehr Marge im E-Commerce" (https://www.alvarezandmarsal.com/de/thought-leadership/mehr-marge-im-e-commerce?utm_source=chatgpt.com))Damit zeigt die Analyse, dass eine veränderte Mittelverteilung nicht nur Kosten reduziert, sondern auch die Ertragskraft des Geschäftsmodells verbessern kann.Weniger Neukunden bedeuten langfristig nicht weniger UmsatzEin häufiges Argument gegen die Reduzierung des Neukundenbudgets ist die Sorge vor Umsatzeinbußen. Tatsächlich zeigt die A&M-Modellrechnung zunächst einen Rückgang: Im ersten Jahr liegt der Umsatz rund fünf Prozent unter dem Referenzszenario mit reinem Kostenprogramm.Dieser Effekt ist jedoch vorübergehend. Bereits im dritten Jahr erreichen beide Szenarien das gleiche Umsatzniveau. Ab dem vierten Jahr entwickelt sich der Umsatz mit stärkerer Bestandskundenaktivierung sogar besser. Über den gesamten Fünfjahreszeitraum beträgt die kumulierte Umsatzdifferenz lediglich 0,4 Prozent.(Quelle: A&M-Analyse "Mehr Marge im E-Commerce" (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alvarezandmarsal.com%2Fde%2Fthought-leadership%2Fmehr-marge-im-e-commerce%3Futm_source%3Dchatgpt.com&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7C6c4866ba10af42e0d3e908df4a290ed6%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639311212354589898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=LhuBgdwNQ%2BvgVyLCaPVGjFybyI2dTuYt6Jb6bgE5WIs%3D&reserved=0))Die Analyse zeigt damit: Online-Händler müssen kurzfristig nicht zwingend maximales Umsatzwachstum anstreben, um langfristig profitabler zu werden. Entscheidend ist, Marketingbudgets konsequenter nach ihrem wirtschaftlichen Beitrag einzusetzen und bestehende Kundenbeziehungen gezielt weiterzuentwickeln.Für die Branche bedeutet dies einen grundlegenden Perspektivwechsel. Nicht die möglichst hohe Zahl neu gewonnener Kunden sollte künftig über den Erfolg entscheiden, sondern der nachhaltige Ertrag aus den eingesetzten Marketingmitteln.Über Alvarez & MarsalAlvarez & Marsal (https://www.germany-alvarezandmarsal.com/) zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.germany-alvarezandmarsal.com/Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F162399&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7C6c4866ba10af42e0d3e908df4a290ed6%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639311212354648380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hRCbZdvEdrFatKTv1bc25xvr9CZ%2BlEZBozU7AhesgMk%3D&reserved=0), auf X (https://x.com/alvarezmarsal) und auf Facebook (https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna Voss M.D./Partneraandm@hbi.deUnternehmenskontakt:Alvarez & MarsalJutta BambergerDirector Go To Market Germanyjbamberger@alvarezandmarsal.comOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118051/6397141