Der Begriff "Code Rot" stammt eigentlich aus der Gaming-Szene. Jugenlich verwenden ihn aber auch, um Alltägliches zu beschreiben. Nahezu jedes Problem lässt sich für sie auf "verrotteten" Code zurückführen. "Code Rotted" ist ein neuer Begriff, der es in die Jugendsprache geschafft hat. Ursprünglich stammt er aus der Gaming-Szene und beschreibt plötzlich auftretende Fehler in alten Spielen. So kann beispielsweise eine Figur, mit der man früher interagieren ...

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