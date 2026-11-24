Hannover (ots) -Neue Partnerschaft verbindet zwei starke Netzwerke für Frauen in Industrie und Technologie · Gemeinsamer Auftritt auf der HANNOVER MESSE 2027 mit Center-Stage-Präsentation und Meet & Greet · heise übernimmt ab 2028 die eigenständige Verantwortung für FEMWORXDer Karrierekongress FEMWORX (https://www.hannovermesse.de/en/side-events/special-events/femworx/) und die Tech-Community Women in Tech by heise (https://www.women-heise.tech/) bündeln ihre Kräfte. Unter dem Namen FEMWORX by heise führen die Deutsche Messe AG und heise ihr Engagement für Frauen in Industrie und Technologie gemeinsam fort. Ziel der Partnerschaft ist es, Kompetenzen und Netzwerke zusammenzuführen, die Sichtbarkeit von Frauen zu stärken und die etablierte Plattform langfristig weiterzuentwickeln.Beide Netzwerke ergänzen sich in ihren Zielen und Kompetenzen. Die Partnerschaft verbindet ihre jeweiligen Stärken, eröffnet Möglichkeiten, zusätzliche Zielgruppen anzusprechen und Frauen entlang ihrer beruflichen Laufbahn noch besser miteinander zu vernetzen. FEMWORX bleibt dabei seiner Ausrichtung treu: Unter dem seit 2026 bestehenden Motto "Grow Together. Rise Higher." steht die Plattform weiterhin für gemeinsames Wachstum, gegenseitige Stärkung und neue Perspektiven für Frauen in Industrie und Technologie. Die Partnerschaft mit heise eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, diesen Anspruch langfristig weiterzuentwickeln und mit Leben zu füllen."Ich habe FEMWORX bereits mehrfach persönlich erlebt und bin jedes Mal begeistert von der Energie, den Begegnungen und den Ideen, die dort entstehen. Mit Women in Tech by heise möchten wir Frauen in der Technologiebranche zusammenbringen, ihre Perspektiven sichtbar machen und sie auf ihrem beruflichen Weg stärken. Die Verbindung beider Communitys bietet großes Potenzial. Gemeinsam wollen wir neue Möglichkeiten schaffen und noch mehr Frauen erreichen", sagt Johanna Heise, Head of Brand & Culture, heise.Das Jahr 2027 gestalten beide Partner bewusst als Übergangsjahr. Am 8. April präsentieren FEMWORX und Women in Tech by heise ihre Partnerschaft auf der Center Stage der HANNOVER MESSE und geben einen Ausblick auf die gemeinsame Zukunft. Darüber hinaus laden die Partner zu einem Meet & Greet ein, das Gelegenheit bietet, die Communitys beider Plattformen zusammenzubringen, neue Kontakte zu knüpfen und erste Impulse für die weitere Zusammenarbeit zu sammeln. Ein eigenständiger FEMWORX-Karrierekongress findet 2027 nicht statt. Ab 2028 übernimmt heise die eigenständige Verantwortung für die Weiterführung von FEMWORX."FEMWORX ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der HANNOVER MESSE und steht für die Vernetzung und Förderung von Frauen in der Industrie. Mit heise haben wir einen Partner gefunden, der unsere Mission teilt und wertvolle Kompetenzen sowie ein starkes Netzwerk in der Technologiebranche einbringt. Gemeinsam schaffen wir eine langfristige Perspektive für FEMWORX und stärken das Engagement für Frauen in Industrie und Technologie", sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe AG.Auch aus Sicht des Kongressbeirats ist die Partnerschaft ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Plattform. "FEMWORX hat sich über viele Jahre als herausragende Plattform für Frauen in der Industrie etabliert. Es ist entscheidend, diese gewachsene Community und ihre Mission zu erhalten und gleichzeitig neue Perspektiven zu eröffnen. Die Partnerschaft mit heise bietet die Chance, unterschiedliche Netzwerke und Kompetenzen zusammenzubringen und FEMWORX langfristig weiterzuentwickeln. Damit schaffen wir eine wichtige Grundlage, um Frauen in Industrie und Technologie auch künftig zu stärken und sichtbar zu machen", sagt Barbara Schwarze, Vorsitzende des Kongressbeirats der FEMWORX.Der Karrierekongress FEMWORX ging aus dem 2004 gestarteten Kongress WomenPower hervor und wurde 2024 unter dem heutigen Namen neu positioniert. Als Plattform für Frauen auf allen Karrierestufen in Industrie und Technologie verbindet FEMWORX fachlichen Austausch, Karriereentwicklung und Networking. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Leadership, Entrepreneurship, Career, New Work, Finance und Health. Zu den etablierten Programmhöhepunkten zählen Keynotes, Podiumsdiskussionen, Workshops, Job-Speeddatings, Company Pitches sowie die Verleihung des Engineer Woman Award.Die im Frühjahr 2025 gegründete Initiative Women in Tech by heise ist eine Wissens- und Vernetzungsplattform für Frauen in der Technologiebranche. Mit Community Meetings, Impact Labs, Workshops, Präsenzveranstaltungen und Mini-Coachings schafft sie Räume für Austausch, Wissenstransfer und gegenseitige Unterstützung. Im Mittelpunkt stehen Female Empowerment, die Sichtbarkeit weiblicher Perspektiven und die Vernetzung von Frauen in der Tech-Branche.Die Deutsche Messe AG und heise verbindet bereits eine langjährige Zusammenarbeit, unter anderem aus der gemeinsamen Zeit der CeBIT.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und Öffentlichkeitsarbeitheise group0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Heise Gruppe GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9679/6397130