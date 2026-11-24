Frankfurt am Main (ots) -Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich und hr1-Moderator Klaus Reichert kuppeln wieder und bringen am Samstag, den 28. November, von 19 bis 24 Uhr wieder Menschen über das Radio zusammen.Bilder nach links oder rechts wischen war gestern, jetzt wird wieder richtig geflirtet. Ganz ohne Dating-App, geschönte Profilbilder oder komplizierte Algorithmen. Bei der fünfstündigen Ausgabe "Das Ausgehspiel" in hr1 zählt nicht der perfekte Schnappschuss, sondern das, worauf es wirklich ankommt: die Stimme, der Charme und die gleiche Wellenlänge. Am Samstag, den 28. November, schlüpfen Susanne Fröhlich und Klaus Reichert zum dritten Mal in die Rolle der Liebesboten. Vielleicht wird aus einem netten Telefonat ja ein romantisches Weihnachtsfest zu zweit? Oder aus einem grauen Dezembertag plötzlich Frühling im Winter - mit jeder Menge Schmetterlingen im Bauch?Dass die Liebe manchmal nur einen Anruf entfernt ist, haben die ersten beiden Ausgaben des "Ausgehspiels" bereits bewiesen. Besonders klare Vorstellungen hatte dabei hr1-Hörerin Kerstin. Ihr Traummann sollte vor allem eines mitbringen: ordentlich Schwung! "Ich brauch 'ne Lokomotive, 'nen Kerl, der einen auch mal mitzieht", verriet sie Susanne und Klaus. Und auch bei hr1-Hörer Alex war die Resonanz überwältigend: Gleich 40 Frauen meldeten sich nach seinem Auftritt. Dass sich der Mut zum Mitmachen lohnt, zeigt seine Bilanz: "Eine Beziehung und zwei gute Freundschaften haben sich entwickelt."Pünktlich vor dem ersten Advent öffnen Susanne Fröhlich und Klaus Reichert nun erneut die Telefonleitungen bei Hessens charmantester Partnervermittlung. Wer Single ist und keine Lust mehr auf einsame Abende hat, kann sich spontan telefonisch melden und live im Radio vorstellen. Gesucht wird nicht der perfekte Lebenslauf, sondern ein Mensch, mit dem man lachen, reden und vielleicht sogar alt werden möchte. "Das Ausgehspiel" ist nicht nur für Singles interessant, auch Verheiratete oder Paare können zuhören, wenn die beiden Moderatoren charmant versuchen, Menschen zusammenzubringen.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6397184