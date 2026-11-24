Lübeck (ots) -



Viele Obdachlose werden aus dem Krankenhaus direkt auf die Straße entlassen. Darauf weist Rosemarie Scharf, Leiterin der Heilsarmee in Lübeck, hin: "Ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen im Krankenhaus medikamentös eingestellt werden, danach aber ins Leere laufen. Entweder fehlt das Geld für die Zuzahlung zu den Medikamenten oder es gibt keinen Hausarzt", sagt die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Besonders schwer ist die Situation für Menschen aus anderen EU-Staaten, beispielsweise aus Rumänien oder Bulgarien. Sie haben häufig keinen Leistungsanspruch in Deutschland und damit auch keine Krankenversicherung. Im Tagestreff der Heilsarmee in Lübeck fallen Rosemarie Scharf oft unversorgte Wunden, besonders am Bein, auf. Ein wesentlicher Grund seien Schuhe, die nicht passen, und mangelnde Körperpflege. "So entstehen Wunden, die sich unter unhygienischen Bedingungen vergrößern und verschlimmern können", erklärt Scharf.



Mit ihrer bundesweiten Kältehilfe, die am Samstag mit einer Gala in Berlin begann, steht die Heilsarmee den Bedürftigen in vielen deutschen Städten zur Seite: Sie bietet Wärmestuben, Mahlzeiten, Kleidung und Zuwendung. In Berlin, Dresden, Stuttgart und Chemnitz sind wieder Einsatzwagen der Heilsarmee an sozialen Brennpunkten unterwegs, um Menschen auf der Straße mit heißen Getränken und warmem Essen zu versorgen. In Hamburg zum Beispiel bietet der "Heimathafen" an der Reeperbahn einen geschützten Ort zum Aufwärmen und Ausruhen. Weitere Tagestreffs in deutschen Großstädten bieten Frühstück, Mittagessen oder die Chance, sich von den Strapazen der Straße auszuruhen. In vielen Wohnheimen - von Göttingen über Wiesbaden und Nürnberg bis München - stellt die Heilsarmee bei Bedarf auch zusätzliche Notschlafplätze bereit.



Pressekontakt:



Dagmar Puh, Teamleiterin Kommunikation, +49 (0)221/20819-402, dagmar.puh@heilsarmee.de



Original-Content von: Die Heilsarmee in Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127759/6397182





© 2026 news aktuell