Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia hat dem Bitcoin nur kurz Auftrieb gegeben. Am Montag stieg die größte Kryptowährung zeitweise auf 64.505 US$. Am heutigen Dienstagmorgen notiert sie nur noch bei rund 60.200 US$ und rutschte zwischenzeitlich sogar unter 60.000 US$. Gegenüber dem Hoch vom Montag steht damit ein Minus von rund -6,7%. Gleichzeitig haben Anleger knapp 570 Millionen US$ aus den US-Spot-ETFs abgezogen. Damit stellt ...

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