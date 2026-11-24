Die Xiaomi-Aktie bricht am Dienstagvormittag um -5% ein und beendet damit den leichten Aufwärtstrend des chinesischen Elektronik- und Autokonzerns. Fielen die Quartalszahlen denn so enttäuschend aus und ist die Xiaomi-Aktie trotzdem ein Investment wert? Umsatz über den Erwartungen Die Zahlen von Xiaomi für das dritte Quartal geben ein gemischtes Bild ab: Während der Umsatz die Erwartungen der Analysten leicht übertraf, brach der Gewinn um mehr als ...

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