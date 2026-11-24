Jena (ots) -Online-Betrug beim Weihnachtseinkauf nimmt zu: Fast jeder zweite Deutsche (46 Prozent) ist schon einmal auf eine Betrugsmasche beim Online-Shopping hereingefallen. Im Vorjahr waren es noch 38 Prozent. Besonders betroffen sind junge Käufer: Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es 60 Prozent, bei den über 60-Jährigen dagegen 39 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag des IT-Sicherheitsherstellers ESET unter 1.000 Erwachsenen in Deutschland.Die Angst vor Betrug ist indes groß: 47 Prozent der Befragten fürchten beim Online-Shopping vor allem, auf einen Fake-Shop hereinzufallen. Kein anderes Risiko wird so häufig genannt. Die Sorge ist berechtigt, denn 17 Prozent haben bereits bei einem betrügerischen Online-Händler bestellt. Im Vorjahr waren es 15 Prozent."Wer nicht aufpasst, fällt leicht auf die Maschen von Cyberkriminellen herein", sagt ESET Sicherheitsexperte Christian Lueg. "Mit KI-Werkzeugen lassen sich in kurzer Zeit täuschend echte Onlineshops erstellen, die selbst Profis auf den ersten Blick nicht von echten unterscheiden können. Gerade in der Vorweihnachtszeit wird aus dem vermeintlichen Schnäppchen so schnell ein teurer Reinfall."Jüngere: Smartphone-Shopper mit höherem RisikoDer Unterschied zwischen den Generationen ist deutlich. Von den 18- bis 29-Jährigen sind nur 40 Prozent noch nie auf eine Betrugsmasche hereingefallen, bei den über 60-Jährigen sind es 62 Prozent. Jeweils jeder Fünfte der Jüngeren hat schon gefälschte Bewertungen geglaubt, Fake-Angebote auf Verkaufsplattformen gekauft oder sich Schadsoftware eingefangen. Bei Fake-Shops trifft es die 30- bis 39-Jährigen am häufigsten: 27 Prozent von ihnen haben bereits bei einem solchen Händler bestellt.Auch beim Einkaufen selbst unterscheiden sich die Altersgruppen. Fast jeder zweite 18- bis 29-Jährige (47 Prozent) bestellt Weihnachtsgeschenke am häufigsten per Smartphone. Bei den über 60-Jährigen ist es nur jeder Sechste.Ältere achten stärker auf DatenschutzBeim Datenschutz zeigt sich das umgekehrte Bild: Fast neun von zehn über 60-Jährigen (87 Prozent) würden einen Onlineshop meiden, wenn ihnen Datenschutz und Datensicherheit mangelhaft erscheinen. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es nur sechs von zehn (62 Prozent). Ähnlich sieht es bei fehlenden Bezahlmethoden und schlechtem Ruf eines Händlers aus: Ältere reagieren darauf jeweils deutlich empfindlicher."Viele junge Käufer vertrauen darauf, Betrugsversuche sofort zu erkennen", erklärt Lueg. "Gleichzeitig kaufen sie häufiger spontan per Smartphone, folgen Links in sozialen Netzwerken oder reagieren auf zeitlich begrenzte Angebote. Genau dieses Verhalten nutzen Betrüger aus."Ein Ausschlusskriterium bleibt für fast alle der Preis: 81 Prozent der Befragten würden bei zu hohen Preisen auf einen Kauf in einem Onlineshop verzichten.Damit der Weihnachtseinkauf ohne böse Überraschung endet, hat der Experte folgende Tipps:- Shop und Adresse prüfen: Ein vollständiges Impressum und erreichbare Kontaktdaten sind Pflicht. Schon ein vertauschter Buchstabe in der Internetadresse kann auf eine Fälschung hinweisen.- Vorsicht bei Schnäppchen: Liegt der Preis weit unter dem üblichen Niveau, steckt oft Betrug dahinter. Links in E-Mails, SMS oder Messengern lassen sich vor dem Klick kostenlos mit dem ESET Link Checker (https://www.eset.com/de/home/link-checker/) prüfen.- Auch KI kann sich irren: Immer mehr Menschen lassen sich von Chatbots Produkte und Shops empfehlen. Doch KI-Systeme können versehentlich auf unseriöse oder sogar betrügerische Webseiten verweisen. Kontrollieren Sie deshalb vor dem Kauf die Internetadresse, das Impressum und unabhängige Bewertungen des Händlers.- Bewertungen hinterfragen: Nur begeisterte Rezensionen oder auffällig ähnliche Formulierungen sind ein Warnsignal. Unabhängige Bewertungsportale geben ein ehrlicheres Bild.- Mit Käuferschutz bezahlen: Kreditkarte, PayPal oder Kauf auf Rechnung sind sicherer als Vorkasse per Überweisung. Bietet ein Shop nur Vorkasse an, lieber die Finger davon lassen.- Geräte und Konten schützen: Aktuelle Sicherheitssoftware, regelmäßige Updates, starke Passwörter und die Zwei-Faktor-Anmeldung halten Kriminelle fern - auch auf dem Smartphone.Pressekontakt:ESET Deutschland GmbHChristian LuegHead of Communication & PR DACH+49 (0)3641 3114-269christian.lueg@eset.deMichael KlattePR Manager DACH+49 (0)3641 3114-257Michael.klatte@eset.dePhilipp PlumPR Manager DACH+49 (0)3641 3114-141Philipp.plum@eset.deFolgen Sie ESET:https://www.ESET.deESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, DeutschlandOriginal-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71571/6397192