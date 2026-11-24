Berlin (ots) -- 80 Prozent der kaufinteressierten Hunde- und Katzenhalter:innen würden bei eigenen Ausgaben kürzen, um ihr Haustier an Weihnachten besonders zu verwöhnen.- Fast ein Viertel (24 Prozent) plant, am Black Friday für das eigene Haustier am meisten auszugeben. 22 Prozent nennen sich selbst.- Im Schnitt sind rund 120 Euro für Hund und Katze eingeplant, 16 Prozent wollen sogar mindestens 200 Euro ausgeben.Beim eigenen Einkauf Abstriche machen, damit für Hund und Katze mehr übrig bleibt? Für viele Tierhalter:innen in Deutschland ist das durchaus vorstellbar. Gleichzeitig gewinnen angesichts gestiegener Kosten für Tierbedarf und Tierpflege Rabattaktionen an Bedeutung. Wie sich diese finanziellen Prioritäten in den Einkaufsplänen widerspiegeln, zeigt eine aktuelle Umfrage von Rover (https://www.rover.com/de/), dem weltweit größten Online-Marktplatz für individuelle Tierbetreuung, unter 1.000 Hunde- und Katzenhalter:innen in Deutschland. 92 Prozent planen oder erwägen Einkäufe für ihr Tier am Black Friday. Von ihnen geben 80 Prozent an, dass die gestiegenen Preise den Aktionstag für sie in diesem Jahr wichtiger gemacht haben."Wenn das Geld knapper wird, zeigt sich, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Für viele Menschen sind Hund und Katze längst nicht mehr nur Haustiere, sondern vollwertige Familienmitglieder. Dass Menschen bereit sind, auf eigene Wünsche zu verzichten, um ihrem Tier etwas Gutes zu tun, verdeutlicht den emotionalen Stellenwert, den Haustiere in unserer Gesellschaft einnehmen", erklärt Phil Tedeschi, Professor und Experte für die Mensch-Tier-Beziehung an der University of Denver, Colorado.Persönlicher Verzicht für Hund und KatzeWelchen Stellenwert Haustiere bei finanziellen Entscheidungen haben, zeigt sich besonders mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest: Vier von fünf kaufinteressierten Tierhalter:innen (80 Prozent) wären bereit, ihre eigenen Ausgaben zu reduzieren, um ihrem Haustier an Weihnachten etwas Besonderes zu gönnen. 36 Prozent würden dies sogar auf jeden Fall tun.Auch bei der Verteilung des Einkaufsbudgets am Black Friday hat das Haustier einen hohen Stellenwert. Während 22 Prozent planen, für sich selbst am meisten auszugeben, nennen 24 Prozent ihr Haustier. Weitere 21 Prozent wollen etwa genauso viel für ihr Tier ausgeben wie für sich selbst oder andere. Für rund 45 Prozent hat das eigene Haustier damit bei den geplanten Ausgaben den höchsten oder einen gleichwertigen Stellenwert.Für viele beginnt der Weihnachtsgeschenkekauf bereits im November: 31 Prozent wollen am Black Friday ein Geschenk für ihr Haustier kaufen, weitere 41 Prozent ziehen dies bei einem passenden Angebot in Betracht.120 Euro fürs Haustier und Luft nach obenIm Durchschnitt planen die kaufinteressierten Tierhalter:innen Ausgaben von rund 120 Euro für ihr Tier. 61 Prozent wollen mindestens 100 Euro ausgeben, 16 Prozent sogar 200 Euro oder mehr.Doch die geplanten Ausgaben sind für viele keine feste Obergrenze: Nur 22 Prozent haben ein festes Budget, 39 Prozent haben einen ungefähren Betrag im Kopf und 40 Prozent legen sich vorab gar nicht fest. Bei einem besonders attraktiven Angebot wären 92 Prozent bereit, mehr auszugeben als ursprünglich geplant. 39 Prozent würden ihr Budget allerdings nur für Produkte erhöhen, die sie ohnehin kaufen wollten.Vorrat statt Shoppingrausch: Sparen steht im VordergrundBei aller Bereitschaft, dem eigenen Tier etwas zu gönnen, spielt das Sparen bei den laufenden Ausgaben eine zentrale Rolle. 83 Prozent wollen den Black Friday definitiv oder wahrscheinlich nutzen, um sich mit regelmäßig benötigten Produkten einzudecken.Auch bei den Hauptmotiven zeigt sich ein deutlicher Unterschied: Während fast die Hälfte (47 Prozent) den Black Friday vor allem nutzen möchte, um bei alltäglichen Produkten zu sparen, steht für lediglich 7 Prozent das Verwöhnen des eigenen Haustiers an erster Stelle. Knapp ein Drittel (31 Prozent) möchte sich ein teureres Produkt leisten, dessen Anschaffung sonst eher aufgeschoben würde.Futter vor Spielzeug: Das steht auf der EinkaufslisteProdukte für den täglichen Bedarf führen die Einkaufsliste an. Doch auch Spielzeug, mehr Komfort und digitale Lösungen für den Alltag mit Hund und Katze sind gefragt.Die beliebtesten Produktkategorien im Überblick:- Futter, Snacks und Leckerlis (66 Prozent)- Spielzeug (49 Prozent)- Zubehör wie Geschirr, Halsbänder, Leinen oder Näpfe (40 Prozent)- Betten, Kissen und Decken (34 Prozent)- Pflege- und Hygieneprodukte (26 Prozent)- Technik wie GPS-Tracker, Kameras oder automatische Futterspender (21 Prozent)Auch Dienstleistungen wie Hundesalon, Tiersitting oder Gassi-Service (8 Prozent) sowie Tierkrankenversicherungen und andere Gesundheits- oder Wellnessleistungen (7 Prozent) stehen auf der Einkaufsliste.Über die UmfrageIm Auftrag von Rover führte das Marktforschungsunternehmen Pollfish im November 2026 eine Umfrage unter 1.000 Hunde- und Katzenhalter:innen in Deutschland zum Thema Black Friday und Cyber Week durch. Die weiterführenden Ergebnisse beziehen sich auf die 918 Befragten, die Einkäufe für ihr Haustier am Black Friday planen, für wahrscheinlich halten oder vom jeweiligen Angebot abhängig machen. Die Auswertung basiert auf den ungewichteten Antwortzahlen. Die durchschnittlich geplanten Ausgaben wurden anhand offener Betragsangaben ermittelt, wobei der maximal angebbare Betrag bei 300 Euro lag. Die Ausgabenklassen wurden nachträglich gebildet. Alle Prozentangaben sind gerundet. Bei Fragen mit Mehrfachauswahl und aufgrund von Rundungen kann die Summe der Prozentwerte von 100 Prozent abweichen.Über RoverRover wurde 2011 gegründet und ist in 18 Ländern tätig. Das Unternehmen ist der weltweit größte Online-Marktplatz für liebevolle Tierbetreuung. Rover bringt Hunde- und Katzenbesitzer mit liebevollen Tiersittern zusammen, wann immer sie diese benötigen. Millionen von Dienstleistungen wurden bereits über Rover gebucht, darunter Haustierbetreuung, Hundespaziergänge, Unterbringung zu Hause, Kurzbesuche und Hundetagesstätten. Um mehr über Rover zu erfahren, besuchen Sie bitte www.rover.com/de oder unseren Pressebereich unter www.rover.com/de/blog/newsroom/.Pressekontakt:PIABO PR GmbHrover@piabo.netOriginal-Content von: Rover, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139189/6397189