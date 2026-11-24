ImmoScout24 und der Immobilienverband Deutschland IVD haben eine neue strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel der Kooperation ist unter anderem, die Sichtbarkeit von Immobilienmaklern bei Kauf- und Mietinteressenten zu erhöhen. Das Immobilienportal ImmoScout24 und der Immobilienverband Deutschland IVD sind eine strategische Kooperation eingegangen. Die Partzielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit professioneller Immobilienunternehmen zu stärken, IVD-Mitgliedern zusätzliche Vorteile zu bieten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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