Kassel/Budapest (ots) -Der Volksbund hat an diesem Dienstag 106 Kriegstote im ungarischen Budaörs eingebettet. Darunter sind die beiden Soldaten, die im August bei niedrigem Wasserstand am Budapester Donauufer geborgen wurden.Zur feierlichen Einbettung auf der deutsch-ungarischen Kriegsgräberstätte waren Gäste aus Deutschland und Ungarn angereist. Geistliche segneten die Gräber und die Anwesenden, Kränze und Blumen erinnerten an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Angehörige der deutschen und ungarischen Streitkräfte unterstützten die Einbettung.Tore May vom Bundesvorstand des Volksbundes erinnerte daran, dass hinter jeder Zahl ein Mensch stehe: ein Sohn, ein Vater, ein Bruder, ein Freund, ein Ehemann. Bis zu 10.000 Tote birgt der Volksbund noch jedes Jahr - 81 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges.May sprach auch die geborgenen Toten aus der Donau an: "Der Fund zweier Gefallener in der Donau samt Motorrad mit unversehrter Bereifung hat weltweite Resonanz in Presse und Sozialen Medien ausgelöst. Trotz der mitaufgefundenen Erkennungsmarken gestaltet sich die Schicksalsklärung außerordentlich mühsam."Schwierige RecherchenUmbetter Gábor Kohlrusz und sein Team hatten die sterblichen Überreste der Soldaten exhumiert. Ein Wehrmachtsmotorrad vom Typ DKW NZ 350-1, zwei vollständige Erkennungsmarken, militärische Ausrüstungsgegenstände und ein Ehering wurden ebenfalls geborgen. Doch trotz dieser Funde erfüllte sich die Hoffnung auf eine rasche Identifizierung nicht. Entgegen ersten Vermutungen ist ein Zusammenhang zwischen den Kriegstoten und dem geborgenen Wehrmachtsmotorrad eher unwahrscheinlich. Die Recherchen gehen weiter.Zehntausende Opfer bei Kämpfen um BudapestViele der Toten, die der Volksbund auf der deutsch-ungarischen Kriegsgräberstätte bei Budapest bestattet hat, starben vermutlich bei den schweren Kämpfen um Budapest in den letzten Kriegsmonaten. Anfang Februar 1945 versuchten mehr als 15.000 deutsche und ungarische Soldaten, aus der eingekesselten Hauptstadt nach Westen hin auszubrechen. Weniger als Tausend von ihnen gelang es.Kriegsgräberdienst bleibt eine Daueraufgabe81 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges birgt der Volksbund noch immer die Toten der Kriege und versucht, ihre Schicksale zu klären. Rund 15.000 Anfragen erreichten die Organisation in diesem Jahr.Pressekontakt:Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.Pressesprecherin Diane Tempel-Bornett+49561-7009-139presse@volksbund.deOriginal-Content von: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18238/6396553