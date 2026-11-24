HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat das am Bau des Elbtowers beteiligte Bauunternehmen Lupp scharf kritisiert. Das Verhalten des Unternehmens trage nicht dazu bei, Lösungen mit der Stadt für einen Abschluss der seit der Insolvenz der Signa-Gruppe des Immobilieninvestors René Benko ruhenden Hochhausbaus zu finden, sagte der SPD-Politiker bei der Landespressekonferenz nach der Senatssitzung im Rathaus.

Hintergrund ist ein Ultimatum der Firma an die Stadt. Lupps technischer Geschäftsführer Thilo Moser hatte in der vergangenen Woche den Abbau für den Weiterbau des Hochhauses wesentlichen Baugeräts angekündigt, sollte es nicht bald zu einem Vertragsabschluss mit der Stadt kommen.

Tschentscher: Stadt verhandelt mit Nachdruck



Lupp ist Teil eines Konsortiums, das mit der Stadt über den Elbtower verhandelt. Die Stadt will einen Teil des fertigen Elbtowers kaufen, um dort ein Naturkundemuseum unterzubringen. Bislang ist es nicht zu einer Einigung gekommen.

"Wir verhandeln vertrauensvoll und mit Nachdruck", sagte Tschentscher. "Was nicht so sehr hilft, ist eine Firma Lupp - die eigentlich eingebunden sein sollte über die privaten Investoren - statt mitzuhelfen, Lösungen zu finden, Pressekonferenzen veranstaltet und Interviews. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit allein nicht, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, und es erhöht auch nicht die Akzeptanz für so eine Lösung im politischen Raum."

Die Stadt sei in der Frage "sortiert" und verhandele konzentriert weiter. Die Eckpunkte der Verständigung, unter welchen der Senat den Flächenkauf vornehmen will, seien bekannt. "Sie sind phasenweise nicht ernst genug genommen worden von den privaten Investoren. Wir haben das jetzt noch mal neu bekräftigt und haben eine Verständigung darüber gefunden, dass wir möglichst bald zu einer Lösung kommen wollen", sagte der Bürgermeister.

Einstieg der Stadt nicht um jeden Preis



"Wenn es nicht möglich ist, ist es nicht möglich. Aber der Versuch ist jedenfalls ernst gemeint." Tschentscher empfahl den Investoren, "Klarheit über die diese Linie unter allen privaten Beteiligten herzustellen". Und an das Bauunternehmen gerichtet: "Die Firma Lupp war ein wesentlicher Akteur in einer Phase, in der eine Signa-Gesellschaft der Stadt ein signifikantes Problem gemacht hat. Das ist keine Grundlage, um Erwartungen oder Forderungen an die Stadt in den Raum zu stellen."/fi/DP/zb