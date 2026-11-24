Weiterstadt (ots) -› Messe-Weltpremiere für den Škoda Kodiaq RS mit Plug-in-Hybridantrieb (Škoda Kodiaq RS 1,5 l TSI PHEV DSG 200 kW (272 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 1,8 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 13,8 - 14,0 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,9 - 6,0 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 40 - 41 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): D - E)› Der Epiq Sportline feiert in Essen seine Deutschlandpremiere› Zudem: Topsportler weiterer Baureihen auf dem Škoda Messestand 3A30 in Halle 3› Die Essen Motorshow findet vom 28. November bis zum 6. Dezember statt- Škoda präsentiert sich auf der Essen Motor Show 2026 mit einem vielseitigen Aufgebot seiner sportlichen Modelle. Erstmals auf einer Messe weltweit ist der neue Kodiaq RS mit Plug-in-Hybridantrieb und 200 kW (272 PS) zu sehen. Škoda Peaq und Škoda Epiq stellen sich als Sportline vor, dabei feiert der Epiq Sportline seine Deutschlandpremiere. Mit dem Octavia RS Combi (Škoda Octavia Combi RS 2,0 l TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,9 - 7,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 157 - 161 g/km; CO2-Klasse: F) und der Fabia 125 Jahre Motorsport Edition (Škoda Fabia 125 Motorsport Edition 1,5 l TSI DSG 130 kW (177 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 125 g/km; CO2-Klasse: D) setzen sich die leistungsstärksten Modelle von zwei weiteren beliebten Baureihen in Szene. Der rund 400 Quadratmeter große Škoda Messestand (Nr. 3A30) befindet sich in Halle 3.Mit der Fabia 125 Motorsport Edition, dem Škoda Octavia Combi RS und dem Škoda Peaq Sportline zeigt der tschechische Automobilhersteller auf der Essen Motor Show die Breite seines sportlichen Modellangebots. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Škoda Epiq Sportline, der hier seine Deutschlandpremiere feiert, sowie der Messe-Weltpremiere des Kodiaq RS PHEV.Der neue Škoda Kodiaq RS PHEV ist die aktuelle Top-Variante der Kodiaq-Baureihe. Das Antriebssystem kombiniert einen 130 kW (177 PS) starken 1,5-TSI-Benzinmotor mit einem 85-kW-Elektromotor und einer 25,7-kWh-Traktionsbatterie (brutto). Die maximale Systemleistung liegt bei 200 kW (272 PS). Kein Škoda Serienmodell mit Verbrennungsmotor ist derzeit stärker. Die rein elektrische Reichweite beträgt bis zu 109 Kilometer, die Höchstgeschwindigkeit 215 km/h. Den Sprint von null auf 100 km/h absolviert der Škoda Kodiaq RS Plug-in-Hybrid in 7,5 Sekunden und bietet eine Anhängelast von bis zu 1.800 Kilogramm. Zum Serienumfang des neuen Modells gehören unter anderem die Pakete Infotainment, Licht & Sicht Plus mit Matrix-LED-Scheinwerfern sowie Sport mit dem Adaptiven Fahrwerk Plus (DCC Plus) und der Progressivlenkung.Mit dem Epiq Sportline stellt sich die batterieelektrische Einstiegsbaureihe von Škoda auf der Essen Motorshow in der bestausgestatteten Version vor. Der Epiq Sportline bietet ein kraftvoll gestaltetes Exterieur mit schwarzen Akzenten etwa bei den Škoda Schriftzügen, der Dachreling und den Außenspiegelgehäusen. Hinzu kommt optional ein in der Kontrastfarbe Schwarz lackiertes Dach. Die serienmäßige 19-Zoll-Bereifung mit schwarzen Felgen ist der Sportline-Variante ebenso exklusiv vorbehalten wie die gleichfarbigen optionalen 20-Zoll-Räder. Serienmäßig sind zudem das erstmals in der Baureihe eingesetzte illuminierte Lichtband an der Front, Matrix-LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten. Der in sportlichem Schwarz gehaltene Innenraum verfügt unter anderem über elektrisch verstellbare Sportsitze mit Soft-Touch-Microfaser-Bezügen, ein beheizbares Drei-Speichen-Sportlenkrad mit Sportline-Emblem und Wippschaltern zur Einstellung der Rekuperationsstärke. Ebenfalls zum Serienumfang gehören Pedale mit Abdeckungen in Edelstahloptik, eine Ambientebeleuchtung sowie die Phonebox mit induktiver Ladefunktion. Zudem sind die Ausstattungspakete Komfort, Licht & Sicht sowie Travel inklusive Navigationssystem serienmäßig. Als Option ist das Paket Premium mit der 360-Grad-Umgebungskamera (Area View) und transparenter 3D-Visualisierung der Karosserie, einem Canton-Soundsystem mit zehn Lautsprechern, dem 25 Liter fassenden 'Frunk' unter der Fronthaube sowie Fernbedientem Parken, Trainiertem Parken und dem Rückfahrassistenten bestellbar.Essen Motor Show als Bühne für automobile LeidenschaftDie Essen Motor Show zählt zu den größten und beliebtesten Automobilmessen Europas, im vergangenen Jahr kamen rund 200.000 Besucher. Mit dem klaren Fokus auf sportliche Fahrzeuge und automobile Leidenschaft bietet die Motor Show für Škoda ein ausgezeichnetes Umfeld, um die dynamischen Facetten der Marke und ihre aktuellen Modelle einem interessierten und fachkundigen Publikum zu präsentieren.Die Essen Motor Show 2026 findet vom 28. November bis zum 6. Dezember statt. Für alle, die nicht so lange warten wollen, bietet sich der Besuch am Preview Day (27.11. 2026) an.Der Škoda Messestand (Nr. 3A30) mit rund 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche befindet sich in Halle 3.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6397222