Berlin (ots) -INSM-Chef Thorsten Alsleben: "Der Bund muss bei sich selbst sparen, um Bürger zu entlasten."Der in dieser Woche von der Koalition voraussichtlich verabschiedete Bundeshaushalt wird für zahlreiche Bürger mehr Be- als Entlastungen zur Folge haben. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Steuerzahlerinstitut (DSt) sieben Beispielhaushalte durchgerechnet (https://www.insm.de/aktuelles/publikationen/beispiel-rechnung-fuer-2027-hoehere-sozialbeitraege-zehren-die-steuerentlastung-auf). In fünf von sieben Beispielen sind die geplanten Belastungen bei Einkommensteuern, Verbrauchsteuern und Sozialabgaben höher als die Entlastungen. Eine alleinverdienende Mutter zweier Kinder mit 90.000 Euro Jahresbrutto spart durch Steuerreform und Stromsteuersenkung 461 Euro, allein ihre Sozialbeiträge steigen um 695 Euro. Eine Agenturinhaberin mit 360.000 Euro Gewinn zahlt rund 1.840 Euro mehr.INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben erklärt: "Obwohl die Menschen unter steigender Inflationsrate und die Industrie unter der längsten und schärfsten Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik leiden, gibt es nicht die dringend notwendigen Entlastungen, sondern sogar überwiegend Belastungen." Es ginge auch anders, so Alsleben: "Der Bund muss bei sich selbst sparen, um Bürger entlasten zu können. Denn: Weniger Staat ist mehr für Dich."Die Reform senkt die Einkommensteuer bei sechs der sieben Haushalte um 89 bis 663 Euro, die niedrigere Stromsteuer bringt 37 bis 99 Euro. Dagegen stehen bis zu 982 Euro mehr Sozialbeiträge sowie die höhere Tabak- und Alkoholsteuer. Netto entlastet werden in den Beispielen nur ein Angestellter mit 30.000 Euro Jahresbrutto (um 93 Euro) und ein Freiberufler mit 240.000 Euro Gewinn (um 143 Euro).Gegenüber einem vollen Ausgleich der kalten Progression (2,5 Prozent Inflation) zahlen alle sieben Haushalte 23 bis 2.098 Euro mehr Einkommensteuer. Die Rechnung unterstellt bis zu 80 Zigaretten und 0,4 Liter Spirituosen pro Erwachsenen und Monat.Pressekontakt:Carl-Victor WachsLeiter Kommunikation & Pressesprecherwachs@insm.deT +49 176 616 49 030INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbHGeorgenstraße 22D - 10117 Berlinwww.insm.deHandelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215BUmsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BBVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten AlslebenOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39474/6397221