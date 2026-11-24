Nürnberg (ots) -Innomotics, ein weltweit führender Anbieter von Elektromotoren und Großantriebssystemen,präsentiert den Besuchern der SPS 2026 exklusiv einen ersten Ausblick auf die neue Motor Integrated Line (MIL). Diese stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Weiterentwicklung der Antriebstechnologie dar und vereint Motor und Frequenzumrichter in einem hochintegrierten System.Die neue Lösung wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen an Kompaktheit, Energieeffizienz und eine vereinfachte Installation in industriellen Anwendungen gerecht zu werden. Sie ist insbesondere für den Einsatz in Pumpen, Lüftern, Kompressoren und Vakuumpumpen konzipiert, bei denen begrenzte Platzverhältnisse und Betriebseffizienz eine zunehmend wichtige Rolle spielen.Die Motor Integrated Line setzt neue Maßstäbe bei der Integration von Antriebskomponenten. Sie vereinfacht die Maschinenkonstruktion und Installation und erfüllt oder übertrifft mit der Energieeffizienzklasse IES5 die heutigen industriellen Effizienzanforderungen.Für Maschinenbauer und Anlagenbetreiber bietet das integrierte Design konkrete Vorteile über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Durch die Kombination von Motor und Frequenzumrichter bei gleichem Platzbedarf wie ein Standardmotor lässt sich die Lösung nahtlos in neue und bestehende Anlagen integrieren. Bei zahlreichen Retrofit- und Brownfield-Projekten kann die vorhandene Verkabelungsinfrastruktur weiter genutzt werden, wodurch sich der Engineering-Aufwand, die Installationszeit und die Gesamtkomplexität von Projekten reduzieren lassen.Mit einer Auslegung für Schutzarten bis IP66 kann das integrierte Motor-Umrichter-System überall dort installiert werden, wo bislang ein eigenständiger Motor zum Einsatz kommt. Damit wird der drehzahlvariable Betrieb auch in Anwendungen und Umgebungen ermöglicht, in denen der Einsatz von Frequenzumrichtern bisher mit besonderen Herausforderungen verbunden war. Dies eröffnet zudem neue Möglichkeiten für Außeninstallationen, bei denen Kompaktheit, Robustheit und eine einfache Inbetriebnahme entscheidend sind.Anlagenbetreibern, die ihre bestehenden Systeme modernisieren möchten, ermöglicht die Motor Integrated Line einen einfachen Umstieg auf integrierte Antriebstechnologie - ohne zusätzlichen Schaltschrankplatz, aufwendige Verkabelung oder umfangreiche Anpassungen des Anlagenlayouts.Wie alle Lösungen des Innomotics Motor Drive Systems-Portfolios folgt auch die Motor Integrated Line dem Plug-and-Play-Prinzip: Motor und Frequenzumrichter werden als bereits vorkonfiguriertes und vorab in Betrieb genommenes System geliefert, um den Installations- und Inbetriebnahmeaufwand auf ein Minimum zu reduzieren. Die Innovation ist ein weiterer Schritt im kontinuierlichen Ausbau des Motor Drive Systems-Portfolios und unterstreicht das Bestreben von Innomotics, zunehmend integrierte Antriebslösungen bereitzustellen.Während die vollständigen Produktdetails im Rahmen der für 2027 geplanten offiziellen Markteinführung bekannt gegeben werden, erhalten Besucher der SPS bereits jetzt die Möglichkeit, das Konzept hinter der neuen Technologie kennenzulernen und einen ersten Eindruck von ihren potenziellen Vorteilen für industrielle Anwendungen zu gewinnen.Exklusiver Ausblick auf der SPS 2026Auf der SPS 2026, die vom 24. bis 26. November 2026 in Nürnberg stattfindet, erhalten Besucher einen exklusiven ersten Einblick in die neue Motor Integrated Line.Besuchen Sie Innomotics in Halle 1, Stand 240, und erfahren Sie, wie die nächste Generation der Motor Drive Systems die Zukunft der industriellen Antriebstechnik gestaltet.Folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/innomotics.Redefining reliable motion for a better tomorrow.Die Innomotics GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und Großantriebe, das tiefgreifende technische Expertise und führende Innovation in elektrischen Lösungen über Branchen und Regionen hinweg vereint. Mit seiner mehr als 150-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Elektromotoren ist das Unternehmen das Rückgrat für zuverlässige Antriebstechnik in Industrie und Infrastruktur weltweit. Innomotics ist Vordenker in den Bereichen industrielle Effizienz, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg (Deutschland) und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 3 Milliarden Euro. Mit 17 Produktionsstandorten und einem umfassenden Vertriebs- und Servicenetz in 49 Ländern verfügt Innomotics über eine ausgewogene globale Präsenz in einem wachsenden Markt.Weitere Informationen finden Sie unterwww.innomotics.comPressekontakt:Innomotics GmbHDario ArticoMobil: +49 1525 8144721; E-Mail: dario.artico@innomotics.comOriginal-Content von: Innomotics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179189/6397215