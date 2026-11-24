BERLIN (dpa-AFX) - Die Entscheidung im Fall Vanessa Emde rückt näher: Die Berliner Linke-Fraktion ist am Nachmittag im Abgeordnetenhaus zusammengekommen, um darüber zu entscheiden, ob die wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt umstrittene Abgeordnete in der Fraktion bleibt oder ausgeschlossen wird.

Um die 45-Jährige aus der Fraktion zu werfen, müssen bei der geheimen Abstimmung zwei Drittel der 44 Mitglieder zustimmen, mindestens 30 also. Den Ausschlussantrag hatte die Fraktionsspitze um die Vorsitzenden Elif Eralp und Tobias Schulze vor einer Woche gestellt.

Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren, hieß es. Angesichts dieser Weigerung, dem Vertrauensverlust und dem Schaden, den die Fraktion genommen habe, bleibe nur der Ausschluss aus der Fraktion.

Wegner warnt vor Rot-Grün-Rot



Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) warnte vor Beginn der Sitzung erneut vor einer rot-grün-roten Landesregierung: "Die Linke hat ein strukturelles Problem", schrieb er auf der Plattform X. Mit dem Ausschluss einer einzelnen Person sei es nicht gelöst. "Grüne und SPD müssen genau hinschauen, mit welcher Partei sie gerade Verhandlungen über eine Koalition führen", forderte er. "Der Schutz jüdischen Lebens ist hier nicht verhandelbar, schon gar nicht für ein paar Senatsposten."

Emde war bei der Berlin-Wahl mit einem Direktmandat neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Im Wahlkampf hatte sie vor allem auf Solidarität mit den Palästinensern gesetzt und steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.

Viele in der Partei hat sie mit ihrem Verhalten seit der Wahl gegen sich aufgebracht. So unterzeichnete sie wie alle übrigen Linke-Abgeordneten eine Erklärung der Fraktion zum Thema Antisemitismus, distanzierte sich aber kurz darauf öffentlich davon.

Umstrittene Aktionen



Am Rande eines Linke-Parteitages am 31. Oktober demonstrierte sie dann gegen den Kurs ihrer eigenen Parteiführung - statt als Delegierte am Parteitag teilzunehmen. Dabei solidarisierte sie sich mit einem umstrittenen propalästinensischen Aktivisten.

Laut dem Verein democ, der sich mit demokratiefeindlichen Bewegungen beschäftigt, handelt es sich um einen Aktivisten der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), die in der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft ist. Er war nach der Abgeordnetenhauswahl in die Schlagzeilen geraten, weil er am 20. September eine Wahlparty der Neuköllner Linken besucht hatte. Dort ließ sich Emde mit ihm fotografieren.

Fall Emde überschattet Regierungsbildung



Die Linke hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September gewonnen. Sie verhandelt seit rund drei Wochen mit Grünen und SPD über eine Koalition. Emdes Thesen und ihr Auftreten, aber auch die Diskussionen von Partei- und Fraktionsführung über den Umgang mit ihr überschatteten den Prozess der Regierungsbildung. Die Abgeordnete steht aus Sicht vieler exemplarisch für ein Problem, das die Linke mit radikalen Israel-Kritikern bis hin zu Antisemiten in den eigenen Reihen hat.

SPD-Landeschef Steffen Krach hatte mehrfach deutlich gemacht, dass die SPD nicht mit Emde zusammenarbeiten könne. Auf die Frage, was passiere, wenn sie in der Linke-Fraktion bleibe, sagte er Ende Oktober in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz: "Dann werden wir keine Koalition haben."

Für den Fall, dass Emde in der Fraktion bleibt, rechnet der Berliner Politikwissenschaftler Thorsten Faas mit einem Ende der Koalitionsverhandlungen. Dass diese trotzdem fortgesetzt würden, erscheine schwer vorstellbar, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Aufruf zum Mandatsverzicht



Die Parteispitze der Berliner Linken wie auch der Fraktionsvorstand zögerten zunächst, gegen Emde vorzugehen, obwohl schon früh die Rede davon war, dass keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mit ihr bestehe. Ihr Auftritt am Rande des Parteitages brachte das Fass dann aber zum Überlaufen. Emde wurde aufgefordert, ihr Mandat im Abgeordnetenhaus zurückzugeben. "Wir vertrauen ihr nicht mehr", sagten die Landesvorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer am 6. November.

Emde weigerte sich und erklärte, sie werde ihr Mandat "selbstverständlich" weiter ausüben. "Demokratisch erlangte Mandate sind kein Verhandlungsgegenstand." Zuletzt hatte sie ihre Bereitschaft betont, in der Linke-Fraktion "konstruktiv" mitzuarbeiten und eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit auszuloten. Sollte sie nun aus der Fraktion fliegen, würde sie dem Parlament als fraktionslose Abgeordnete weiter angehören. Gegen den Ausschluss kann sie vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof klagen.

Linke klarer Wahlsieger



Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent klar stärkste Kraft geworden. Es folgten CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren.

Die rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen hatten am 2. November begonnen. Erklärtes Ziel ist, den Koalitionsvertrag bis Anfang Januar fertig zu haben. Anschließend planen alle drei Parteien Mitgliederbefragungen dazu.

Stimmt die Basis - und im Falle der Grünen auch ein Parteitag - zu, könnte die neue rot-grün-rote Regierung in der zweiten Januarhälfte stehen. Linke-Spitzenkandidatin Eralp wäre die zweite Linke an der Spitze einer Landesregierung nach Bodo Ramelow in Thüringen (2014-2024)./kr/ah/DP/mis