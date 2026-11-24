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Die Anteile von Microsoft haben nach einer schwachen ersten Jahreshälfte zu alter Stärke zurückgefunden. Doch von dieser sollten sich Anlegerinnen und Anleger jetzt nicht täuschen lassen.

Microsoft macht schlapp, partizipiert kaum an Erholungsrallye

Mit einem Plus von knapp 6,9 Prozent ist dem US-Technologieindex Nasdaq 100 am Montag ein bemerkenswertes Comeback gelungen, der Anstieg von 1.717 Punkten entsprach dem höchsten Tagesgewinn seit dem Zoll-Crash vor mehr als einem Jahr. Ausgelöst wurde die Erholungsrallye durch die völlig überraschende Rückkehr von Nvidia-CEO Jensen Huang, nachdem Verwaltungsrat des Unternehmens eine Wiedereinsetzung in der vergangenen Woche noch kategorisch ausgeschlossen hatte.

Von den Kursgewinnen profitierte auch die Aktie von Microsoft, sie blieb mit einem Plus von 1,65 Prozent aber weit hinter dem Gesamtmarkt zurück. Diese Underperformance ist Ausdruck einer seit rund einem Monat anhaltenden Schwäche - dabei hatte die Aktie nach einer katastrophalen ersten Jahreshälfte erst wieder an Fahrt aufgenommen. Die Verlustserie kommt zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt, denn die Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Trades kann auch das Comeback von Huang nicht ausräumen.

Im Gegenteil ist seine Wiedereinsetzung als CEO von Nvidia ein bearishes Signal. Offenbar sind die hohen Wachstumsraten in der Halbleiter- und KI-Branche ohne Umgehung von Exportverboten und Kreislauffinanzierung nicht zu halten. Auch technisch ist das Timing für eine Underperformance der Microsoft-Aktie und weitere Verluste ungünstig, denn die Aktie ist nicht an irgendeiner Kursmarke wieder nach unten abgeprallt, sondern im Bereich von 550 bis 560 US-Dollar. Damit hat sich jetzt ein gefährliches Triple-Top ergeben.

Die Zeichen stehen jetzt klar auf einen erneuten Einbruch

Übergeordnet handelt Microsoft, das mit seiner Beteiligung am Frontier-Lab OpenAI lange im Mittelpunkt des KI-Booms stand, in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dieser wurde in den vergangenen 1,5 Jahren aber durch einen hochvolatilen Seitwärtstrend mit einer unteren Begrenzung bei 350 bis 360 US-Dollar und einer oberen Begrenzung zwischen 550 und 560 US-Dollar abgelöst. Nach einem Doppel-Top vor mehr als einem Jahr startete hier eine hartnäckige, die erste Jahreshälfte bestimmende Korrektur.

Erst nach einem Doppel- beziehungsweise Dreifachboden konnte die Microsoft-Aktie ihre in den ersten 6 Monaten erlittenen Verluste wieder wettmachen. Jetzt aber ist die Aktie erneut bei 560 US-Dollar gescheitert. Die jüngste Verluste legen daher den n nahe, dass es erneut zu einer Kursimplosion bis zur Unterseite der Trading-Range kommen könnte. Dafür spricht auch, dass die Aktie wieder unter die 50-Tage-Linie gefallen ist, was ein erstes klares Verkaufssignal bedeutet. Ein weiteres liefert das Unterschreiten der Trendlinie des im Juni gestarteten Aufwärtstrends. Auch die jüngst mit der Aktie fallenden technischen Indikatoren lassen wenig Zweifel an der Nachhaltigkeit der aktuellen Kursverluste, die sich nach dem Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD jetzt jederzeit beschleunigen könnten.

Abwärtspotenzial spricht für einen möglichen Crash

Die nächste Support-Zone liegt erst im Bereich von 450 bis 455 US-Dollar, das initiale Verlustpotenzial liegt also bei etwa 10 Prozent. Sollte diese Unterstützung dem Verkaufsdruck nicht standhalten, muss mit Abgaben bis 360 US-Dollar gerechnet werden. Das entspricht einer Downside von bis zu 26,5 Prozent. Anlegerinnen und Anleger sollten sich daher auf erhöhte Volatilität einstellen.

Zusätzliche Brisanz erhalten die jüngsten Verkaufssignale dadurch, dass die Ausgangslage ähnlich der vor rund einem Jahr ist. Damals hatten sich wie jetzt auch bearishe Divergenzen in den technischen Indikatoren ergeben. Das jüngste Verlaufshoch bei 560 US-Dollar konnte nicht durch neue Hochs in RSI und MACD bestätigt werden. Dadurch kam es zu einer Trendwende, die nach dem Unterschreiten erster wichtiger Unterstützung jetzt verstetigt werden dürfte.

Auf eine rasche Gegenbewegung oder eine Wiederaufnahme des mittelfristigen Aufwärtstrends sollten Anlegerinnen und Anleger dagegen nicht hoffen. Erstens zeichnet sich im Kursverlauf noch keine Bodenbildung ab, während es zweitens an bullishen Divergenzen als möglichen Trendwendesignalen fehlt. Für neue prozyklische Kaufsignale müsste Microsoft außerdem über die 50-Tage-Linie bei rund 520 US-Dollar klettern, wofür es gegenwärtig jedoch keine Anzeichen gibt.

Fazit: Unternehmensbewertung bietet keine Sicherheit - im Gegenteil!

Auch die Unternehmensbewertung bietet noch jede Menge Platz zur Unterseite. Für das laufende Geschäftsjahr ist Microsoft mit einem KGVe von 24,6 bewertet. Das liegt um knapp 20 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel von etwa 30 und suggeriert auf den ersten Blick eine historisch günstige Bewertung. Doch der Abschlag ist auch in dieser Höhe gerechtfertigt, denn die einst kerngesunde Bilanz des Unternehmens ist inzwischen Geschichte. Während die Barmittelzuflüsse aufgrund der hohen KI-Investitionskosten unmittelbar vor dem Vorzeichenwechsel stehen, hat Microsoft ein Nettovermögen von rund 32 Milliarden US-Dollar in nur 3 Jahren in einen Schuldenberg von fast 70 Milliarden US-Dollar verwandelt.

Daran dürfte sich allzu bald nichts ändern, denn der Schuldenberg dürfte sogar noch viel größer werden, da Microsoft weiter kräftig in Rechenzentren für KI-Anwendungen investieren will und seine Investitionsausgaben in den kommenden zwei Jahren nach Einschätzung vieler Expertinnen und Experten anheben könnte. Da deren Rentabilität aber weiterhin unklar ist, sollten die Gewinnprognosen für die Jahre über 2026 hinaus mit Vorsicht genossen werden. Vor diesem Hintergrund könnte das moderate Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis mit gegenwärtig 1,5 zu hoch veranschlagt sein, was weitere Bewertungsabschläge rechtfertigen würde. Damit bietet die Microsoft-Aktie gegenwärtig weder technisch noch fundamental weiteres Aufwärtspotenzial, dafür aber hohe Risiken zur Unterseite.

Gastautor: Max Gross

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