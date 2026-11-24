LINZ (dpa-AFX) - Nach der Beschädigung eines Umspannwerkes in der österreichischen Stadt Linz haben Staatsschützer Ermittlungen aufgenommen. Noch gebe es keine Hinweise auf den oder die Verursacher, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet.

In der Nacht zum Montag war es zu einem großflächigen Stromausfall in Linz gekommen. Rund 20.000 Haushalte waren vorübergehend betroffen. Das Problem wurde durch einen Defekt an einem Umspannwerk in der oberösterreichischen Stadt ausgelöst. Die Polizei geht davon aus, dass die Anlage vorsätzlich beschädigt wurde.

Polizei überwacht Stromanlagen



In nächster Zeit werde die Strominfrastruktur im Bundesland Oberösterreich engmaschiger überwacht und die Polizeistreifen intensiviert, sagte die Sprecherin. Die Behörden in anderen Bundesländern würden ebenfalls sensibilisiert.

In Deutschland hatte die Polizei Anfang September einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen Stromleitungen in der Nähe von Kohlekraftwerken zu sabotieren. Es gibt Bekennerschreiben. In einem davon heißt es: "Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen ist ein Verbrechen."/al/DP/mis