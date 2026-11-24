Köln (ots) -Passend zur aktuellen Diskussion rund um die Pflegereform zeigt die ARD die neue Dokumentation "Hirschhausen und die Pflege" (30.11., 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek). Der Arzt und Wissenschaftsjournalist gibt darin den Menschen Gesicht und Stimme, deren Arbeit im Alltag häufig unsichtbar bleibt. Sein Appell: "Pflegt die Pflege!".Eine von vielen bewegenden Begegnungen in der Doku: Hirschhausen nimmt Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann mit zu einer Mutter und ihrer schwer mehrfach behinderten 17-jährigen Tochter in Berlin, die rund um die Uhr auf Pflege angewiesen ist. In der Familie bekommen sie einen Einblick, wie herausfordernd der Alltag für pflegende Angehörige und Geschwister ist und was die diskutierten Kürzungen für sie bedeuten würden."Wie sichern wir menschenwürdige Arbeit und Pflege?"Eckart von Hirschhausen besucht Pflegeschülerinnen und -schüler im ersten Ausbildungsjahr am Krankenhaus Waldfriede in Berlin. Hier, wo er selbst vor 40 Jahren sein Pflegepraktikum absolviert hat, probt er, wie es ist, auf Pflege angewiesen zu sein. "Ich bin einer der Millionen aus den geburtenreichen Babyboomer-Jahrgängen. Viele von uns gehen bald in Rente und werden in absehbarer Zeit pflegebedürftig. Dafür fehlen heute schon viele Menschen, und wenn wir weiter machen wie bisher, eine halbe Million Fachkräfte in Zukunft. Wo sollen die alle herkommen? Wie sichern wir menschenwürdige Arbeit und Pflege? Wer soll uns alle einmal pflegen, zuhause, im Heim, im Krankenhaus?"Drohende AltersarmutFür die Doku begibt sich Eckart von Hirschhausen mitten hinein in den Alltag der Menschen: Er begleitet einen ambulanten Pflegedienst, scheitert an Thrombosestrümpfen und tanzt Techno mit einem 76-jährigen ehemaligen DJ. Er sitzt mit am Küchentisch, wenn der Medizinische Dienst die Pflegestufe feststellt und über die Gelder entscheidet. 86 Prozent aller Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, einen Löwenanteil davon leisten pflegende Angehörige, und ihnen droht auch noch Altersarmut. "Seit Jahren besuche ich den Deutschen Pflegetag, und eine Zahl von Jürgen Graalmann, dem ehemaligen AOK-Chef, geht mir dabei nicht aus dem Kopf: Wenn man die Leistung der pflegenden Angehörigen mit Stundenlohn hochrechnet, erbringen diese 5 Millionen Menschen eine volkswirtschaftliche Leistung von etwa 80 Milliarden Euro. An ihnen zu sparen, ist das Letzte, was wir uns leisten können", so Hirschhausen.Die Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler, früher selbst Krankenschwester und heute Mitglied der Pflegestrukturkommission der Bundesregierung, sagt: "Was die Pflegeversicherung nicht finanziert, ist Pflege!" Aber kann die Lösung sein, eine polnische Hilfskraft bei der pflegebedürftigen Mutter einzuquartieren? Hirschhausen recherchiert, wie Menschen aus Osteuropa nach Deutschland vermittelt werden und unter welchen Bedingungen sie hier arbeiten. In Polen heißen die Verträge umgangssprachlich "Müllverträge", weil viele der Hilfskräfte kaum versichert sind.Eckart von Hirschhausen fragt: Was ist uns Pflege wert? Was könnten wir uns von unseren Nachbarn wie den Niederlanden abschauen? Eins ist klar: "Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt dramatisch, der Eigenanteil für Heimplätze ist für immer weniger Menschen bezahlbar, die Last verschiebt sich immer weiter auf Familien, auf Hilfs- und Fachkräfte mit Zuwanderungsgeschichte, auf ein ohnehin schon auf Kante genähtes Pflegesystem. Bekommen wir jetzt eine Pflegereform, die diesen Namen wirklich verdient?""Hirschhausen und die Pflege" ist eine Produktion der Bilderfest GmbH (Buch und Regie: Kristin Siebert und Juliane Kussmann, Produzent: Stefan Otter) im Auftrag von WDR/BR (BR-Redaktion: Daniel Schwenk und Nicoletta Renz, WDR: Daniele Jörg) für Das Erste.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deHier (https://www.ardmediathek.de/sendung/hirschhausen/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2hpcnNjaGhhdXNlbnMtY2hlY2stdXA) geht es zu allen Hirschhausen-Dokus in der ARD Mediathek.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6397231