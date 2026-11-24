NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius von 273 auf 312 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Segment Produkte und Dienstleistungen für Labore habe sich im dritten Quartal außerordentlich gut entwickelt, schrieb Delphine Le Louet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Genau darauf komme es gegenwärtig an. Die Aktie sei folglich ein klares Muss mit Blick auf das kommende Anlagejahr./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 18:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:30 / UTC



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