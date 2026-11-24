FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Das Marktumfeld für Banken sollte positiv bleiben, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Dienstag. Steigende Zinsen und ein etwas höheres Wirtschaftswachstum in Europa bedeuteten Rückenwind für die Banken. Er sieht die Deutsche Bank ideal positioniert, um von einer steigenden Kreditnachfrage in Deutschland und höheren Anleiheemissionsvolumina zu profitieren./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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ISIN: DE0005140008





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