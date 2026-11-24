NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 90 auf 93 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset hob am Montag nach Auswertung des Quartalsberichts seine Schätzungen für das Gesamtjahr an. Seine langfristigen Prognosen ab 2028 sinken allerdings etwas, da er zum Ende der Dekade hin mit zunehmenden Verwerfungen bei Angebot und Nachfrage rechnet./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 18:56 / CET

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