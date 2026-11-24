FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag nur wenig verändert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,04 Prozent auf 122,95 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,27 Prozent.

Der Bund-Future hat damit die Kursgewinne der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Am Freitag und Montag hatten deutlich gefallene Ölpreise die Inflationssorgen gedämpft und die Renditen am Markt für Staatsanleihen nach unten gedrückt, während es mit den Kursen im Gegenzug nach oben gegangen war.

Die Meldung vom Montag über die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des US-Chipkonzerns Nvidia hatte teilweise starke Kursbewegungen an den Finanzmärkten ausgelöst. Am deutschen Anleihemarkt blieben größere Kursausschläge bislang jedoch aus.

Auch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland konnten die Kurse der Bundesanleihen nicht belasten. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone hat sich das Ifo-Geschäftsklima den siebten Monat in Folge verbessert. "Vieles deutet darauf hin, dass sich die konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft fortsetzen dürfte", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Bank, das Umfrageergebnis. /jkr/jsl/stk