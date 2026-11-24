Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach deutlichen Vortagsverlusten stabilisiert. Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 89,76 $ je Barrel, ein Plus von 0,4 % gegenüber dem Vortag. Steigender Optimismus mit Blick auf die Bemühungen zur Beendigung des Krieges zwischen dem Iran und den USA hatte am Montag auf die Ölpreise gedrückt.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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