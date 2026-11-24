Baden-Baden (ots) -Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Ben Lerner ausgezeichnet / laut Jury der SWR Bestenliste ein "scharfsinniger und bewegend erzählter Generationenroman"Die Jury der SWR Bestenliste hat das "Buch des Jahres 2026" gewählt: den Roman "Transkription" von Ben Lerner in der Übersetzung von Nikolaus Stingl (Suhrkamp Verlag). Die Auszeichnung der SWR Bestenliste ist undotiert und wird nach einem mehrstufigen Verfahren von der Jury vergeben.Buch des Jahres 2026: "Transkription"Für die dreißigköpfige Jury der Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum steht fest: Der US-amerikanische Schriftsteller Ben Lerner (*1979) hat mit "Transkription" das Buch des Jahres der SWR Bestenliste 2026 geschrieben. Das mit Nikolaus Stingl ins Deutsche übersetzte Werk sei ein "scharfsinniger und bewegend erzählter Generationenroman". Es setzte sich gegen neun weitere Titel auf der Longlist durch, auf der auch Werke von Norbert Gstrein, Lutz Seiler, Petra Morsbach, Shida Bazyar, Birgit Birnbacher, András Visky, Judith Schalansky, Emma Cline und Dana Vowinckel standen. Voraussetzung für die Wahl auf die Longlist war der Platz auf einer SWR Bestenliste im laufenden Jahr.Jurybegründung: "Unkompliziert, scharfsinnig und bewegend"Die Jury der SWR Bestenliste begründete ihre Entscheidung nicht nur mit dem klug gewählten Romanstoff, sondern vor allem mit der literarischen Qualität des Werks: "Ben Lerners Roman 'Transkription' erzählt von der Allgegenwart der Medien, die Wahrnehmung, Denken und Handeln prägen. Den tragikomischen Ausgangspunkt bildet der Verlust eines Smartphones, mit dem der Ich-Erzähler ein letztes Interview mit seinem hochbetagten Mentor aufzeichnen will. Was ihm misslingt, wird schließlich der leibliche Sohn schaffen. Das wirft die Frage um die Authentizität von Erinnerung und Erbe auf. 'Transkription' bedeutet nicht nur Übertragung im sprachwissenschaftlichen Sinn, sondern spielt auch auf Genetik und Psychologie an. Höhlenzeichnung, Telefon, Radio, Film, Video-Konferenzen, Computerspiele, Träume, die botanischen Glasmodelle von Vater und Sohn Blaschka und letztlich auch Menschen als Medien spielen Schlüsselrollen in diesem vielschichtigen, hochverdichteten Text. Sie transportieren Wahres und Lügen. Unkompliziert, scharfsinnig und bewegend erzählt dieser Generationenroman von der existenziellen Verunsicherung, die das Verlöschen von Erinnerung darstellt und vom Versuch, sie zu bewahren."Die SWR BestenlisteDie SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünschen; die meistgewählten kommen in die monatliche Liste. 2024 wurde erstmals ein "Buch des Jahres" gekürt.Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter http://swr.li/swr-bestenliste-kuert-buch-des-jahres-2026Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6397239