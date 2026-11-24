Mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Dividende und eine Prognose weit über den Erwartungen. Trotzdem fliegt die HPE-Aktie aus den Depots. Schuld ist ein einziger Satz der Finanzchefin. Und heute Abend muss Dell liefern. Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat der Börse die Feierlaune verdorben. Die Aktie brach am Dienstag um zwölf Prozent ein, obwohl der Konzern am Montagabend Rekordzahlen und eine starke Prognose vorgelegt hatte. [Chart US42824C1099] Auslösende Worte kamen von Finanzchefin Marie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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