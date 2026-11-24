NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) stieg um 0,04 Prozent auf 106,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,91 Prozent.

An den Märkten für Staatsanleihen zeigte der jüngste Rückgang der Ölpreise nach Einschätzung von Marktbeobachtern weiter Wirkung. In den vergangenen Handelstagen wurden die Inflationserwartungen gedämpft, was die Renditen nach unten drückte. Die Meldung vom Montag über die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des US-Chipkonzerns Nvidia löste an den Anleihemärkten hingegen weiterhin nur vergleichsweise wenig Kursbewegung aus.

Am US-Anleihemarkt blickten die Anleger bereits auf Daten zur Preisentwicklung, die am Mittwoch auf dem PCE-Preisindex auf dem Programm stehen. Sie gelten als der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsindikator. Analysten erwarten für Oktober einen Anstieg der Jahresrate. /jkr/jsl/mis