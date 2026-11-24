Berlin (ots) -- 7 Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen- Fast 387.000 Studierende - mehr als 24-mal so viele wie 1995- Fast vollständig privat finanziert: 2,6 Milliarden Euro rechnerische Haushaltsentlastung jährlichWirtschaftsfaktor Private Hochschulen: Einer aktuellen Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI zufolge beträgt ihr jährlicher Wertschöpfungsbeitrag etwa 30,3 Milliarden Euro. Das entspricht 0,67 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 2025. Daraus ergibt sich eine Beschäftigungswirkung von rund 306.000 Erwerbstätigen und etwa 7 Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen jährlich. Die Studie beziffert erstmals den bundesweiten Beitrag des Sektors und wurde im Auftrag des Verbands der Privaten Hochschulen (VPH) erarbeitet."Die wirtschaftliche Bedeutung Privater Hochschulen wird häufig unterschätzt. Dabei ergänzen sie die öffentlichen Studienkapazitäten, qualifizieren Fachkräfte und erreichen mit flexiblen Studienangeboten auch Berufstätige. Wir leisten einen erheblichen Beitrag zur Wirtschaftsleistung und entlasten die öffentlichen Haushalte", sagt Prof. Dr. Ottmar Schneck, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Privaten Hochschulen. "Wer den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland stärken will, muss Private Hochschulen mitdenken."Die wirtschaftliche Wirkung geht dabei weit über den Hochschulbetrieb hinaus. Neben den Ausgaben der Hochschulen und dem Konsum ihrer Studierenden trägt vor allem die Ausbildung von Fachkräften zur Wirtschaftsleistung bei. Grundlage der Berechnungen waren Untersuchungen der wirtschaftlichen Entwicklung von Regionen mit und ohne Private Hochschulstandorte.Ein Drittel der Kosten, kaum öffentliches Geld: Private Hochschulen entlasten Staat um rund 2,6 Milliarden EuroEin zentraler Befund der Studie betrifft die Hochschulfinanzierung. Private Hochschulen finanzieren ihre Lehre nahezu vollständig aus Studienentgelten und privaten Zuwendungen und Weiterbildungserlösen. Private Hochschulen geben pro Studierenden rund 8.900 Euro aus, öffentliche rund 29.000 Euro. Institutionelle staatliche Zuschüsse entsprechen laut Fraunhofer ISI lediglich etwa einem bis höchstens drei Prozent der laufenden Ausgaben.Würden die knapp 387.000 Studierenden an Privaten Hochschulen im Wintersemester 2025/2026 stattdessen an öffentlichen Hochschulen ausgebildet, müsste der Staat nach Berechnungen des Fraunhofer ISI jährlich rund 2,59 Milliarden Euro zusätzlich für die Lehre aufbringen. Die Summe beschreibt eine rechnerische Entlastung der öffentlichen Haushalte, keine nachgewiesene Einsparung.Wirkung vor Ort: 9,2 Euro Wertschöpfung je Euro HochschulausgabenDen jährlichen Ausgaben Privater Hochschulen von rund 3,3 Milliarden Euro steht laut Studie ein Wirtschaftsbeitrag von 30,3 Milliarden Euro gegenüber. Daraus ergeben sich rechnerisch rund 9,2 Euro Wertschöpfung je ausgegebenem Euro. Bei staatlichen Universitäten ohne Medizin sind es 11 Euro. Die Studie betont, dass es sich dabei um eine gesamtwirtschaftliche Schätzung und nicht um eine Investitionsrendite handelt."Die Berechnungen zeigen, dass die wirtschaftliche Wirkung Privater Hochschulen weit über ihre eigenen Ausgaben hinausgeht. Sie wirken vor allem über Fachkräfte vor Ort. Gerade in ländlichen Regionen ist ihr Beitrag messbar", erklärt Associate Professor Dr. Torben Schubert, einer der Autoren der Studie.Kreise mit privatem Hochschulcampus wachsen nach rund zehn Jahren im Schnitt um 2,6 Prozent stärker als vergleichbare Kreise ohne Campus. Außerhalb der Ballungsräume ist der Effekt am stärksten.Vom Nischenmarkt zum Massenphänomen: Zahl der Studierenden seit 1995 mehr als verzwanzigfachtDie Bedeutung Privater Hochschulen hat in den vergangenen drei Jahrzehnten deutlich zugenommen. Während 1995 nur knapp 16.000 Menschen an Privaten Hochschulen studierten, waren es im Wintersemester 2025/2026 bereits 386.973. Damit ist die Studierendenzahl auf mehr als das 24-Fache gestiegen. Inzwischen besucht rund jeder siebte Studierende in Deutschland eine Private Hochschule. Bemerkenswert ist ebenso die Altersstruktur: An Privaten Hochschulen sind 27,8 Prozent der Studierenden mindestens 30 Jahre alt, an öffentlichen Hochschulen sind es 16,8 Prozent. Vor allem Fernstudiengänge und berufsbegleitende Studienangebote ermöglichen Menschen ein Studium neben dem Beruf.Private Hochschulen stärker in Bildungs- und Wirtschaftspolitik einbindenAus den Ergebnissen leitet die Studie konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik ab: Private Hochschulen sollten bei der Planung von Studienkapazitäten und Fachkräftestrategien systematisch berücksichtigt werden. Zudem empfehlen die Wissenschaftler verlässliche Genehmigungs- und Akkreditierungsverfahren sowie einen stärkeren Zugang zu wettbewerblichen Forschungs- und Förderprogrammen, der sich an wissenschaftlicher Qualität und nachgewiesener Forschungsfähigkeit statt allein an der Trägerschaft orientiert. Auch in der Regionalentwicklung sollten private Hochschulstandorte und digitale Studienangebote stärker einbezogen werden. Eine verbesserte statistische Datengrundlage soll außerdem helfen, die Leistungen und wirtschaftlichen Effekte des Sektors genauer zu erfassen.Pressekontakt:Claudia Göbel______________________________________Verband der Privaten Hochschulen e.V.Geschäftsstelle BerlinPariser Platz 6a10117 BerlinMail: Presse@Private-Hochschulen.netTel.: 030 300 149 3125Mobil: +49 171 127 35 95https://private-hochschulen.netOriginal-Content von: Verband der Privaten Hochschulen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78075/6397248