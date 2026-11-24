Ein Immobilie kaufen oder mieten? Laut einer Analyse lohnt sich vielerorts Kaufen gegenüber Mieten bereits nach wenigen Jahren. So liegt die monatliche Kaufbelastung bestehend aus Zinsen, Tilgung und Instandhaltungsrücklage in 213 von 418 untersuchten Regionen nach fünf Jahren unter der Kaltmiete. Eine aktuelle Modellrechnung von ImmoScout24 zeigt, dass In vielen deutschen Regionen der Immobilienkauf bereits nach wenigen Jahren monatlich günstiger sein kann als Mieten - selbst bei einem Sollzins ...

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