Das Amtsgericht Flensburg hat für die Deutsche Gesellschaft für Cybersicherheit (DGC AG) vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Die Anordnung wirkt sich nun u. a. auf das Vermögen des Cyberspezialisten aus. Es wurde ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. Einer öffentlichen Bekanntmachung auf insolvenzbekanntmachungen.de, die auf den 20.11.2026 datiert ist, ist zu entnehmen, dass das Amtsgericht Flensburg am 19.11.2026 vorläufige Insolvenzverwaltung für die Deutsche Gesellschaft für Cybersicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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