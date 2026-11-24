Vaduz (ots) -Im Rahmen der halbjährlichen Überprüfung des Länderratings hat die internationale Ratingagentur S&P Global Ratings Liechtenstein erneut die Bestnote AAA mit stabilem Ausblick bestätigt. Die Agentur würdigt insbesondere die gesunde Haushaltslage, die umfangreichen finanziellen Reserven sowie die hohe Anpassungsfähigkeit der liechtensteinischen Volkswirtschaft.Regierungschefin Brigitte Haas zeigt sich sehr erfreut über die erneute Vergabe der Höchstnote durch die Ratingagentur: "Dass Liechtenstein seine Spitzenposition unter den wenigen Triple-A-Ländern weltweit behauptet, ist auch das Ergebnis einer konsequenten und vorausschauenden Finanzpolitik. Solide Staatsfinanzen und starke Reserven geben uns genau jene Verlässlichkeit und Handlungsfähigkeit, die unser Standort in unsicheren Zeiten braucht", so die Regierungschefin und Finanzministerin.Rückkehr auf den Wachstumspfad prognostiziertS&P Global Ratings erwartet für das laufende Jahr 2026 wieder ein moderates Wirtschaftswachstum von rund 1 Prozent, obwohl Liechtenstein als kleine, offene und exportorientierte Volkswirtschaft weiterhin mit globalen Handelsunsicherheiten und geopolitischen Spannungen konfrontiert ist. Auch für die Jahre 2027 bis 2029 prognostiziert die Ratingagentur ein durchschnittliches reales Wachstum von 1 Prozent. Gestützt wird diese Erholung insbesondere durch eine solide Entwicklung bei wichtigen Handelspartnern wie der Schweiz, Österreich und Deutschland sowie die in Liechtenstein sichtbare Belebung der Warenexporte und die verbesserte Unternehmensstimmung.Besonders positiv hebt S&P Global Ratings die starke Innovationskraft des Landes hervor: Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung liegen in Liechtenstein seit Langem weit vor jenen der meisten anderen OECD-Länder. Zudem beherbergt das Fürstentum zahlreiche kleine und mittlere exportorientierte Unternehmen, die in ihren Nischenmärkten weltweit führend sind. Der Arbeitsmarkt erweist sich laut Bericht ebenfalls als widerstandsfähig, wobei die Arbeitslosenquote im europäischen Vergleich tief bleibt.Starke Staatsfinanzen und vorausschauende Politik als FundamentIn ihrem Bericht verweist S&P Global Ratings massgeblich auf die solide Finanzhaushaltsposition und die umfangreichen liquiden Reserven des Staates sowie der Sozialversicherungen, die inzwischen über 110 Prozent des Bruttoinlandprodukts liegen. Der stabile Ausblick widerspiegelt die Einschätzung von S&P Global Ratings, dass die hohe politische Effektivität, der umsichtige regulatorische Rahmen und die vorausschauende Haushaltspolitik die Kreditwürdigkeit Liechtensteins auch künftig vor globalen wirtschaftlichen und finanziellen Unsicherheiten schützen werden. Positiv vermerkt die Ratingagentur zudem die aktive Diversifizierung der Handelsbeziehungen im Rahmen der EFTA, die Fortschritte bei der Energieversorgungssicherheit inklusive der bis Mitte 2029 verlängerten Gasreserve sowie die laufende Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Weiterentwicklung und Verbesserung der volkswirtschaftlichen Datenbasis.Der Bericht zum Länderrating der Kreditwürdigkeit ist auf den Webseiten des Ministeriums für Präsidiales und Finanzen (https://regierung.li/ministerium/16637/ministerium-fuer-praesidiales-und-finanzen/themen/16841/Laenderrating-der-Kreditwuerdigkeit) und des Amts für Finanzen (https://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-finanzen/wissenswertes/laenderrating) öffentlich verfügbar.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, Generalsekretärineve.beck@regierung.liT +423 236 74 37Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943789