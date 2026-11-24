Die Aktienmärkte erleben derzeit extreme Stimmungsumschwünge, die Anleger vor schwierige Entscheidungen stellen. Auf die Börsenpanik der vergangenen Woche folgte am Montag eine explosive Erholungsrally an der Wall Street. Während Anleger zwischen der Angst vor weiteren Verlusten und der Sorge vor verpassten Kaufgelegenheiten schwanken, offenbaren historische Daten ein gefährliches Muster. Ausgerechnet in Zeiten größter Unsicherheit liegen ...

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