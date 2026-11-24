NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Kaufvereinbarung von 50 Flugzeugen des Typs 737-8 mit der China-Southern-Tochter Xiamen Airlines mit Lieferdatum zwischen 2031 und 2034. Dies sei die erste konkrete Bestellung im Rahmen einer Zusage Chinas, insgesamt 200 Flugzeuge vom US-Hersteller Boeing zu erwerben, schrieb sie./ck/rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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ISIN: US0970231058





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