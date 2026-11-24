Zündet jetzt die nächste Rallye?

Rückblick

Nach einer längeren Seitwärts- bzw. Konsolidierungsphase zwischen Juli und Anfang Oktober 2026 hat die Eli Lilly-Aktie Mitte/Ende Oktober dynamisch nach oben gedreht. Nach dem kräftigen Anstieg bis in den Bereich um 1.475 USD setzte eine gesunde Konsolidierungsphase ein. Aktuell wurde die 20-Tagelinie dynamisch zurückerobert.

Eli Lilly-Aktie: Chart vom 24.11.2026, Kürzel: LLY, Kurs: 1407.25 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im Chart markiert die orange horizontale Linie (1.382 USD) eine wichtige kurzfristige Trigger-/Widerstandsmarke, welche gerade überschritten wurde. Ein temporärer Rücksetzer in diesen Bereich würde einen Einstieg bei attraktivem CRV ermöglichen.

Mögliches bärisches Szenario

Bei einem Bruch unter das Pullback-Tief droht ein weiteres Durchatmen in Richtung EMA 50 (rund 1.306 USD).

Meinung

Die Story von Eli Lilly ist in den letzten Jahren zu einer der spannendsten Wachstumsgeschichten im globalen Pharmasektor geworden. Mit den Wirkstoffen auf Tirzepatid-Basis (Mounjaro und Zepbound) hat sich Lilly eine führende Position im Markt für Diabetes und Adipositas erarbeitet. Starke Mengenzuwächse und der Ausbau der Produktionskapazitäten treiben das Geschäft massiv an. Auf der Kehrseite steht eine sportliche Bewertung (hohes KGV im Vergleich zum klassischen Pharmasektor), Preisdruck bzw. Rabatte im US-Geschäft und bei Kostenträgern sowie hohe Investitionen in Forschung, Zukäufe und Kapazitäten.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.22 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 4.49 Mrd. USD

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 24.11.2026

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