Von wegen Konsumflaute: Der US-Modekonzern Abercrombie & Fitch hat am Dienstag absolute Rekordzahlen vorgelegt und die Prognose ein weiteres Mal angehoben. Die Aktie reagiert mit einem gewaltigen Kurssprung von über +20% auf ein neues 2-Jahres-Hoch bei 175,48 US$. Seit Mitte Mai hat sich der Kurs damit um mehr als +150% verteuert. Doch wie viel Potenzial steckt nach dieser Rallye jetzt noch in dem Papier? 16 Wachstumsquartale in Folge Die Zahlen ...

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