ROUNDUP 2: Ifo-Index steigt siebten Monat in Folge - 'Erholung kommt voran'

MÜNCHEN - In der deutschen Wirtschaft nimmt der Aufschwung weiter Fahrt auf. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November den siebten Monat in Folge verbessert, was auf eine konjunkturelle Belebung hindeutet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Dienstag mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023 erreicht.

USA: Verbrauchervertrauen verbessert sich unerwartet



WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November unerwartet verbessert und den besten Wert seit fast zwei Jahren erreicht. Der Indikator stieg um 11,4 Punkte auf 103,3 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Damit erreichte der Indikator den höchsten Stand seit Anfang 2025. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen leichten Anstieg auf 92,4 Punkte erwartet.

Industrie drängt auf Tempo bei Reformen - KI als Chance

BERLIN - Industriepräsident Peter Leibinger fordert von der Bundesregierung deutlich mehr Geschwindigkeit bei der Umsetzung von Reformen. Die Regierung müsse tun, was sie angekündigt habe, und zwar schnell, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) bei einer Konferenz des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Leibinger verwies auf ein Anfang Juli von der schwarz-roten Koalition angekündigtes Paket mit Reformen im Arbeitsmarkt, bei Sozialsystemen oder Bürokratieabbau.

Umfrage: Meiste Unternehmen erwarten 2027 keine Wirtschaftserholung

BERLIN - Trotz zuletzt positiver Wachstumsprognosen für Deutschland erwarten die meisten Unternehmen einer Umfrage zufolge für 2027 keine nachhaltige wirtschaftliche Erholung. Das berichtet die Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine ihr vorab vorliegende Zusatzbefragung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) hervor, an der im Oktober 935 Unternehmen teilnahmen. Demnach rechnen neun von zehn Firmen für das kommende Jahr mit einer weiterhin schleppenden Entwicklung statt mit einer wirtschaftlichen Erholung.

Gesamtmetall: Stimmung und Auslastung weiterhin schlecht

BERLIN - Unmittelbar vor der vierten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie bleibt das Geschäftsklima der Branche angespannt. Vor allem die künftigen Erwartungen hätten sich bei der jüngsten Befragung von Unternehmen durch das Ifo-Institut verschlechtert, berichtet der Auftraggeber Gesamtmetall. Der zentrale Stimmungsindikator der Industriebranche mit mehr als 3,7 Millionen Beschäftigten habe erneut einen Dämpfer erhalten.

Iran meldet Explosionen an mehreren Öltankern



TEHERAN - Der Iran hat erneut mehrere Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. In den frühen Morgenstunden sei ein Schiff in der Meerenge auf eine Seemine gefahren, hieß es in einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden. Bereits zuvor hatte die Militärorganisation über drei weitere Vorfälle berichtet. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

ROUNDUP/Steinmeier: Wirtschaft sollte Chancen in Afrika nutzen

ACCRA - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die deutsche Wirtschaft dazu aufgerufen, sich stärker in Afrika zu engagieren. "Nutzen Sie die Chancen in den afrikanischen Ländern. Seien Sie neugierig, gehen Sie ins Risiko, investieren Sie - in unsere gemeinsame Zukunft", sagte er bei der Eröffnung des sechsten Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfels in der ghanaischen Hauptstadt Accra. "Vielleicht ist gerade jetzt der richtige Moment dafür."

Berlins Schuldenuhr erstmals über 70-Milliarden-Marke



BERLIN - Die Berliner Schuldenuhr wird am Mittwochvormittag erstmalig die Marke von 70 Milliarden Euro übersteigen. Um 9.45 Uhr soll der "neue, traurige Höchststand der Verschuldung des Landes Berlin" erreicht werden, wie der Bund der Steuerzahler Berlin mitteilte. Der Verein betreibt demnach die Berliner Schuldenuhr. Im Juli 2009 sprang die Uhr erstmals auf 60 Milliarden Euro.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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