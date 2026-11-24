Anthropic hat Claude Ship vorgestellt. Die neue Suite soll Entwickler:innen dabei helfen, KI-generierten Code schneller zu prüfen und freizugeben - und dadurch ihre Produktivität steigern. Anthropic hat Claude Ship vorgestellt. Das Tool für Entwickler:innen prüft Codeänderungen automatisch, behebt Probleme und gibt Änderungen gemäß den Regeln eines Teams frei. Die Neuerung soll ein bestehendes Problem lösen: Zwar erstellen KI-Agenten Code sehr viel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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