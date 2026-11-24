Volkswagen steht am Dienstag, dem 24. November 2026, vor neuen Herausforderungen auf dem europäischen Automarkt. Während Elektroautos deutlich an Bedeutung gewinnen, verzeichnet der Konzern rückläufige Neuzulassungen und verliert Marktanteile. Gleichzeitig führt die EU neue Einfuhrbeschränkungen für Hybridfahrzeuge aus China und weiteren Ländern ein.Volkswagen verliert im Oktober deutlich Marktanteile Die neuesten Zulassungszahlen zeigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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